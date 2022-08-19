　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

現任國中校長爆性侵！「台中房思琪」忍25年　倖存者父吐後悔心聲

記者董美琪／綜合報導

台中一名女子A女17日出面指控，25年前就讀台中某知名國中資優班時，長期遭班上黃姓導師性侵，地點包括班級教室、保健室、校史室、電腦教室，甚至班遊的旅館、黃男車上，被恐嚇不得分手，否則將遭報復，目前狼師為台中某所國中校長。長大後的A女決定站出來，今年依性平法向台中市教育局提出申訴，近來卻遭黃師騷擾。A女父親得知後，痛心寫下長文，希望其他受害者勇敢反映，也提醒家長3點以防範狼師。

人本教育基金會南部辦公室指出，台中市黃姓數學名師長期在某「明星」國中擔任資優班導師，也曾私下開設補習班，每班人數超過百人，以學生跳級就讀第一志願為其績效，深獲同儕及家長肯定。

▲資優班導師是狼！國二女遭性侵，「台中房思琪」忍25年怒提申訴。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

▲A女強調，25年前的案子已經過了刑事追溯期，行政調查仍在進行，呼籲有其他相同遭遇的學姊、學妹勇敢站出來。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

之後，黃老師擔任該校主任且考上校長，前後擔任兩所國中校長共12年，並獲頒資深優良教育行政人員。然而今年4月，畢業多年的女學生（簡稱A生）向台中市性別平等教育委員會舉發，自己在20年前被黃姓導師性侵，受害時間長達4年多，並強烈懷疑有其他同學也受害，要求性平會擴大調查。​

A女指出，出社會後自己也擔任老師並擔任校內性平委員，屢屢看到其他孩子也有類似情況，讓她驚訝不已，因此決定站出來。

▲資優班導師是狼！國二女遭性侵，「台中房思琪」忍25年怒提申訴。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

受害A女的父親聲明如下：

17日的記者會主角－當年的被害人，是我的掌上明珠，我從來不相信，她會被這位尊敬的老師給侵害，20年來她竟然都隱忍，將苦痛藏在心裡深處、深受折磨，作為父親我竟不能知曉，直到她今日勇敢的站出來揭發此一事件真相，作為父親我必須給予最大的支持。同時，藉此機會提供社會各界一些省思，請注意您小孩的親密接觸對象，小心不要成為下一個受害者。​

六月初，她因為提出一件性平申訴案，她問我說能不能出席，她說「這對我很重要，請原諒我沒辦法說明細節，但是這件事很需要爸爸幫忙。我從小到大很少主動拜託爸爸媽媽什麼事情，很多事情都不想讓你們擔心，所以我會開口的事情，就是很需要你們的幫忙，謝謝爸爸的支持」。女兒所提出的必然是大事，我當即說「好」，無論什麼事情我都願意為她出席委員會。但其實我並不知真相是什麼。​

就在7月26日下午接近5時左右，忽接到她國中時期的黃老師打電話來，「他說想來拜訪我，有些事想當面說，我回答說在忙，不方便你來。」​

接著，7月29日傍晚接近5點，黃老師再來電給我，我因為還不知道真相，也只能聽他怎麼說：「他說，8月3日教育局就要約談他，他希望不要在退休前留下遺憾，希望能跟我當面談談，從中化解誤會。接著他說，他有請教過律師，說刑事的部分有追訴期，但已經過了，行政申訴沒有追訴期，在事情沒有解決之前就不能辦理退休。他請我轉達我女兒了解，這件事如果鬧開了，進入訴訟，將來她的家庭婚姻、小孩很容易就搜尋到新聞事件，他們怎麼辦？將會受到嚴重影響的。」​

其實我對這件申訴所知有限，但因對話中黃老師說「有請教過律師，刑事的部分有追訴期，但已經過了」，感覺到很疑惑，黃老師是不是做了什麼犯罪的事，他算算時間自己認為已經不可能再對他追究刑事責任了，因而有恃無恐，軟硬兼施，要誘導我們撤銷性平申訴案嗎。​

我將電話內容轉告女兒後，她認為應該鼓起勇氣告知我真相，遂在8月2日晚上將整件性平申訴案經過告知我夫妻，其中就明白說出黃老師在她國中時期對她如何霸凌，阻隔圍堵她跟同學間正常交流學習，甚至對她「利用權勢性侵害」

我驚訝的問她，黃老師有得逞嗎？她勇敢地對我說：是的，就在國中二年級下學期開始。當下，我不敢再深入追問她那些傷痛事，她每說一句就是傷痛一次，我只能沉靜地聽她敘說不堪往事。

作為一個未盡責的、失敗的父親此刻心情是相當疼痛且沉重的，這些事她竟然能夠埋藏在心中毫無表露的獨自隱忍20年，作為父親，我卻無知且無能為力，還糊裡糊塗的對那可惡的狼師說些感謝尊敬的話，真痛心疾首。​

今天，我後悔莫及，我要沉痛的指出，我被那披著羊皮的狼給欺騙了20餘年。在他當年教學認真的假面之下，他就是20餘年前在某國中教資優班數學的黃老師(導師)，如今他經歷了幾任國中校長，現今則是台中市某國中即將退休的黃校長。他是老師、他是校長，同時他也是一個道道地地的狼師。​

我有以下呼籲：​

1.當男老師對你的女兒太好時，請注意警覺性，不要有單獨補習的機會。​
2.當男老師對你的女兒開始指正她跟男同學講話太頻繁時，他可能是另有目的。​
3.當男老師對你的女兒挑撥與同學間交流情感時，他是在圍堵你的女兒，造成她只有男老師可談話談心，這些都是危險徵兆與訊號。​

如果妳曾在國中時期，受教於這位黃老師而有類似的遭遇，請跟妳可以信任的管道反映處理。​

如果你也是倖存者，或有與本案相關的訊息想提供，請與人本教育南部辦公室07-7260833聯繫。請記得：這不是你的錯！

▲資優班導師是狼！國二女遭性侵，「台中房思琪」忍25年怒提申訴。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

▲A女指，狼師常送禮物給女學生，藉此拉近兩人關係，讓女學生覺得特別被關注。（圖／人本提供）

▲資優班導師是狼！國二女遭性侵，「台中房思琪」忍25年怒提申訴。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

▲A女也公開該名狼師曾經在她高中畢業時寫信給她，希望能繼續維持關係。（圖／人本提供）

▼黃師男導師與女學生爸爸的通話紀錄，黃師甚至表示此事爆發，將影響到A女的家庭與小孩。（圖／人本教育基金會）

▲▼「台中房思琪」父親與黃師通話後紀錄。（圖／人本教育基金會）

▼女國二遭性侵恐嚇，狼師當年信曝光。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

▲資優班導師是狼！國二女遭性侵，「台中房思琪」忍25年怒提申訴。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

推薦閱讀：

►資優班導師是狼！國二女遭性侵　「台中房思琪」忍25年控明星校長

▲▼現任國中校長驚爆性侵！「台中房思琪」聲明。（圖／人本教育基金會）

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►用「鮮食肉片」寵愛狗狗！10包599元太划算

ET快訊
快訊／坑殺勞動基金貪2.7億　前勞動部貪官游迺文重判9年
「60豬仔」破門竄出跳河逃命！　恐怖暴動畫面曝
男女警開擴音「戲弄拐杖阿公」！　各遭記過處分
2女手持「飛金邊單程機票」！航警苦勸…起飛前一刻想通了
擬「一人確診停課3天」！　中小學最新停課方案曝
國軍「近距離」監控054A型共艦！　第一線畫面首曝光
達人曝2檔ETF「除息後便宜買」　比官股銀更誘人
都是青春裡的人！　王心凌合體「2台灣男神」網暴動：是神仙組合
「台版藍可兒」電梯脫衣鞋消失　14年後現場曝！住戶：去另個時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

官商勾結炒股坑殺勞動基金　前勞動部貪官游迺文貪污重判9年

直擊！打工淪「豬仔」　柬埔寨金邊現況曝：幾乎看不到台灣人

2女手持「飛金邊單程機票」！航警攔截苦勸…起飛前一刻想通了

稍息立正唱軍歌！擴音器戲弄枴杖阿伯　苗栗2荒唐警記過1次

2大學生專情塗鴉「拿店面鐵門試手」　鄰居傻眼檢舉...最高罰6千

藍委救回19歲男幕後人蛇現形！竟是高中同學操盤　還有1人失聯

林秉樞精神鑑定狂言要當「政界教父」　自爆常劈腿有不固定性伴侶

女女配偶被騙赴柬「做到流產仍要上工」　還被逼提水桶半蹲

捷運驚見持槍狂徒！還在西門町逛大街　路人嚇壞急報警抓人

兒被騙去柬埔寨簽1年「賣身契」　母淚訴：曾嘗試跳樓逃跑

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

女兒不想吃飯用奶音撒嬌　狂喊「我愛你」爸被攻陷

超諷刺！心存善念不害人　得知女兒是人蛇首腦淚崩

台鐵惡霸男帶兒硬佔位　嗆列車長「妳惹不起」

《披荊斬棘2》官宣！台灣7男星參戰　黃義達回歸…和潘瑋柏、任賢齊飆歌

官商勾結炒股坑殺勞動基金　前勞動部貪官游迺文貪污重判9年

直擊！打工淪「豬仔」　柬埔寨金邊現況曝：幾乎看不到台灣人

2女手持「飛金邊單程機票」！航警攔截苦勸…起飛前一刻想通了

稍息立正唱軍歌！擴音器戲弄枴杖阿伯　苗栗2荒唐警記過1次

2大學生專情塗鴉「拿店面鐵門試手」　鄰居傻眼檢舉...最高罰6千

藍委救回19歲男幕後人蛇現形！竟是高中同學操盤　還有1人失聯

林秉樞精神鑑定狂言要當「政界教父」　自爆常劈腿有不固定性伴侶

女女配偶被騙赴柬「做到流產仍要上工」　還被逼提水桶半蹲

捷運驚見持槍狂徒！還在西門町逛大街　路人嚇壞急報警抓人

兒被騙去柬埔寨簽1年「賣身契」　母淚訴：曾嘗試跳樓逃跑

等換心臟1年多「男子到院發黑猝死」　醫曝救命過程：他活過來了

官商勾結炒股坑殺勞動基金　前勞動部貪官游迺文貪污重判9年

台南市全方位攔阻海外求職詐騙　全力打擊柬埔寨人蛇

港人遭詐困緬甸園區：「豬仔」生涯4個月「命在營內連螞蟻都不如」

奧迪「東部首座快充站」啟用　直流180kW、車主還有7折優惠

子瑜「中空裝躺沙發」誘人腰臀線畢露！志效邪惡視角公開新造型

藍委柬埔寨救人「被搶業績」　王浩宇2點怒嗆：硬帶闖關太離譜

小室哲哉63歲近照曝光…網驚「以為是女星」！　3年前不倫戀毀形象

8／23、24兩天限定！北歐柴火餐酒館竟然賣日式拉麵　套餐售價680元

東區未來ING！台中未來商業中心在這！

「槍手輕鬆離開」院內畫面曝　為討2千萬假釋衝高醫行凶！

社會熱門新聞

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

台男赴柬埔寨遭退貨！雙腳被被痛打潰爛

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

大二女被騙「過年回家」母聽完淚崩

男大生砸24000嫖妓用3千打槍　結果GG

回敬酒沒禮貌　21歲男一刀殺了他

現任校長爆性侵！台中房思琪父後悔

台南某私校一聲巨響！高三生玩模型手榴彈氣爆出包

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

詐騙集團想幫員工減肥！減重團隊回4字超嗆

新北破獲3人蛇集團　都是為了錢

22歲男赴柬遺照剩頭　疑當詐團幹部PO文炫富

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

E奶女蛇頭高清照曝！手機動態訊息超諷刺

更多熱門

相關新聞

發現同居男性侵女兒　媽揮刀斷他命根

發現同居男性侵女兒　媽揮刀斷他命根

印度北方邦一名36歲女子工作返家時，發現同居2年男友竟然試圖性侵14歲女兒，為了救女，她立即跑到廚房拿起一把刀抵抗，成功斬斷對方生殖器，被捕時還向警方表示，「我這樣做是為了給他一個教訓，對我的行為完全不後悔」。

與情侶3人同床遭性侵　完事竟要對方幫扣胸罩

與情侶3人同床遭性侵　完事竟要對方幫扣胸罩

20多歲女老師伸魔爪　15歲男學生陪做愛

20多歲女老師伸魔爪　15歲男學生陪做愛

性侵猥褻國中繼女上千次！淫行曝光惱羞砍人

性侵猥褻國中繼女上千次！淫行曝光惱羞砍人

國中女控父家暴性侵　阿嬤「塞冰箱5年」全過程

國中女控父家暴性侵　阿嬤「塞冰箱5年」全過程

關鍵字：

台中房思琪國中校長國中性侵資優班人本教育基金會權勢性侵

讀者迴響

熱門新聞

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

艾成母昔親筆信曝　挺身為王瞳擋槍

守候余苑綺！余祥銓晚間「又趕回醫院」　女友一路陪同

說好開房錢AA分「男友竟欺騙」！妹子怒：我付全額

颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程

台男赴柬埔寨遭退貨！雙腳被被痛打潰爛

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

他開雪山隧道！洞口前「疏忽1規定」慘噴3000元

更多

最夯影音

更多
丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...
余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面