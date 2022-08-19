現任國中校長爆性侵！「台中房思琪」忍25年　倖存者父吐後悔心聲

記者董美琪／綜合報導

台中一名女子A女17日出面指控，25年前就讀台中某知名國中資優班時，長期遭班上黃姓導師性侵，地點包括班級教室、保健室、校史室、電腦教室，甚至班遊的旅館、黃男車上，被恐嚇不得分手，否則將遭報復，目前狼師為台中某所國中校長。長大後的A女決定站出來，今年依性平法向台中市教育局提出申訴，近來卻遭黃師騷擾。A女父親得知後，痛心寫下長文，希望其他受害者勇敢反映，也提醒家長3點以防範狼師。

人本教育基金會南部辦公室指出，台中市黃姓數學名師長期在某「明星」國中擔任資優班導師，也曾私下開設補習班，每班人數超過百人，以學生跳級就讀第一志願為其績效，深獲同儕及家長肯定。

▲A女強調，25年前的案子已經過了刑事追溯期，行政調查仍在進行，呼籲有其他相同遭遇的學姊、學妹勇敢站出來。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）



之後，黃老師擔任該校主任且考上校長，前後擔任兩所國中校長共12年，並獲頒資深優良教育行政人員。然而今年4月，畢業多年的女學生（簡稱A生）向台中市性別平等教育委員會舉發，自己在20年前被黃姓導師性侵，受害時間長達4年多，並強烈懷疑有其他同學也受害，要求性平會擴大調查。​

A女指出，出社會後自己也擔任老師並擔任校內性平委員，屢屢看到其他孩子也有類似情況，讓她驚訝不已，因此決定站出來。

受害A女的父親聲明如下：

17日的記者會主角－當年的被害人，是我的掌上明珠，我從來不相信，她會被這位尊敬的老師給侵害，20年來她竟然都隱忍，將苦痛藏在心裡深處、深受折磨，作為父親我竟不能知曉，直到她今日勇敢的站出來揭發此一事件真相，作為父親我必須給予最大的支持。同時，藉此機會提供社會各界一些省思，請注意您小孩的親密接觸對象，小心不要成為下一個受害者。​

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六月初，她因為提出一件性平申訴案，她問我說能不能出席，她說「這對我很重要，請原諒我沒辦法說明細節，但是這件事很需要爸爸幫忙。我從小到大很少主動拜託爸爸媽媽什麼事情，很多事情都不想讓你們擔心，所以我會開口的事情，就是很需要你們的幫忙，謝謝爸爸的支持」。女兒所提出的必然是大事，我當即說「好」，無論什麼事情我都願意為她出席委員會。但其實我並不知真相是什麼。​

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就在7月26日下午接近5時左右，忽接到她國中時期的黃老師打電話來，「他說想來拜訪我，有些事想當面說，我回答說在忙，不方便你來。」​

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接著，7月29日傍晚接近5點，黃老師再來電給我，我因為還不知道真相，也只能聽他怎麼說：「他說，8月3日教育局就要約談他，他希望不要在退休前留下遺憾，希望能跟我當面談談，從中化解誤會。接著他說，他有請教過律師，說刑事的部分有追訴期，但已經過了，行政申訴沒有追訴期，在事情沒有解決之前就不能辦理退休。他請我轉達我女兒了解，這件事如果鬧開了，進入訴訟，將來她的家庭婚姻、小孩很容易就搜尋到新聞事件，他們怎麼辦？將會受到嚴重影響的。」​

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其實我對這件申訴所知有限，但因對話中黃老師說「有請教過律師，刑事的部分有追訴期，但已經過了」，感覺到很疑惑，黃老師是不是做了什麼犯罪的事，他算算時間自己認為已經不可能再對他追究刑事責任了，因而有恃無恐，軟硬兼施，要誘導我們撤銷性平申訴案嗎。​

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我將電話內容轉告女兒後，她認為應該鼓起勇氣告知我真相，遂在8月2日晚上將整件性平申訴案經過告知我夫妻，其中就明白說出黃老師在她國中時期對她如何霸凌，阻隔圍堵她跟同學間正常交流學習，甚至對她「利用權勢性侵害」

我驚訝的問她，黃老師有得逞嗎？她勇敢地對我說：是的，就在國中二年級下學期開始。當下，我不敢再深入追問她那些傷痛事，她每說一句就是傷痛一次，我只能沉靜地聽她敘說不堪往事。

作為一個未盡責的、失敗的父親此刻心情是相當疼痛且沉重的，這些事她竟然能夠埋藏在心中毫無表露的獨自隱忍20年，作為父親，我卻無知且無能為力，還糊裡糊塗的對那可惡的狼師說些感謝尊敬的話，真痛心疾首。​

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今天，我後悔莫及，我要沉痛的指出，我被那披著羊皮的狼給欺騙了20餘年。在他當年教學認真的假面之下，他就是20餘年前在某國中教資優班數學的黃老師(導師)，如今他經歷了幾任國中校長，現今則是台中市某國中即將退休的黃校長。他是老師、他是校長，同時他也是一個道道地地的狼師。​

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我有以下呼籲：​

1.當男老師對你的女兒太好時，請注意警覺性，不要有單獨補習的機會。​

2.當男老師對你的女兒開始指正她跟男同學講話太頻繁時，他可能是另有目的。​

3.當男老師對你的女兒挑撥與同學間交流情感時，他是在圍堵你的女兒，造成她只有男老師可談話談心，這些都是危險徵兆與訊號。​

如果妳曾在國中時期，受教於這位黃老師而有類似的遭遇，請跟妳可以信任的管道反映處理。​

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如果你也是倖存者，或有與本案相關的訊息想提供，請與人本教育南部辦公室07-7260833聯繫。請記得：這不是你的錯！

▲A女指，狼師常送禮物給女學生，藉此拉近兩人關係，讓女學生覺得特別被關注。（圖／人本提供）



▲A女也公開該名狼師曾經在她高中畢業時寫信給她，希望能繼續維持關係。（圖／人本提供）

▼黃師男導師與女學生爸爸的通話紀錄，黃師甚至表示此事爆發，將影響到A女的家庭與小孩。（圖／人本教育基金會）

▼女國二遭性侵恐嚇，狼師當年信曝光。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）



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