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下周開學「防疫優先」　北市小一新生家長不入校

▲9月1日長安國小開學。（圖／記者林敬旻攝）

▲下週二開學，考量防疫優先，北市小一新生家長不入校（圖／記者林敬旻攝）

記者楊惠琪／台北報導

全國中小學將於8月30日開學，台北市教育局今天（22日）晚間宣布，為避免開學當日校園人數過多，開學日當天小一新生家長不入校，由學校工作人員分流帶學生入班級。

因應疫情變化，台北市教育局今邀集校長、教師及家長代表討論開學後防疫措施，要求各校在開學前盤點防疫物資、清查教職員生疫苗接種情形，並請環保局在本周五前協助各校公共區域及校園周邊清消作業。

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北市教育局表示，下周二開學，9/12前仍維持1人確診、全班停課3天舊制；9/12後採「以篩代隔」的新制，確診者(及快篩陽性個案)之同班同學及教師，由學校提供1人1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀可上課，如有症狀應儘速就醫。

北市教育局指出，開學日當天，為避免現場混亂，考量防疫優先，小一新生家長禁止陪伴學童入校，但會加派教職人員，協助安撫新生情緒。

教育局也宣布，開學後各校可辦理跨縣市畢業旅行及校外教學等活動，但參加活動的國高中學生及成人需完成3劑疫苗，國小學生須完成2劑疫苗之規定，若無則提供2日內快篩或PCR陰性證明。

此外，開學後高中以下各級學校游泳課程恢復實施，學校應落實體溫量測及泳池環境消毒(含更衣室)。

教育局也呼籲學生及家長，開學前儘速接種疫苗，以提升自身防護力，台北市疫苗預約平台將於8月23日至8月26日上午9時至下午9時開放登記，於8月27日至9月4日接種疫苗。

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