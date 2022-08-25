快開學了　北市教育局：中小學全面「早自習零考試」





▲下週二開學，北市教育局提醒中小學各校，早自習時間禁止考試。（圖／記者湯興漢攝）



記者楊惠琪／台北報導

全國中小學8月30日開學，配合全國高中生在校作息規定新制上路，台北市教育局今指出，從下週二開學起，北市高中每週全校朝會活動最多1天，其餘4天早自習由學生自主學習，學校不得安排考試，學生也可延後上學，只要在第一節上課前到校即可；國中小也以「早自習零考試」為目標，呼籲各校以晨讀取代考試。

因應學生爭取延後到校時間、有更充足的睡眠，教育部於今年3月修正發布《教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項》，明訂高中朝會活動每週最多1天，其餘4天早自習時間，由學生自主規劃運用，也可自行選擇是否參加或延後上學，只要在上午第一節上課前到校即可，學校不能列出缺席紀錄，且不得利用早自習時間安排考試，若學生遇到各種繞道，沒有尊重自主意願的測驗方式，可向教育部提出申訴。

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台北市教育局副局長陳素慧指出，這次教育部修法是以高中為主，國中、小學部分雖然沒有明文規定，但基於「教學正常化」，將以「早自習零考試」為目標，提醒各國中、小學在早自習時間，讓學生自主規劃學習，或以晨讀、晨運、社團活動為主，不要進行任何評量或小考，否則將列為校務評鑑的訪視項目，並依照相關成績考核辦法及私立學校法等規定議處。

陳素慧說，依現行規定，高中每週最多一天、國中每週最多兩天朝會活動，且各種颱風、地震、火災等防災演練，也都算朝會集會活動，只要學校當週有舉辦防災演練活動，即算一天朝會時間；國小部分則沒有明訂朝會時間與次數，也彈性開放學校自訂到校時間，但原則上第一節8點30分上課前，仍以安排晨光活動、導師時間或體育活動為主。