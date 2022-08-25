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被掏槍押進KK園區！受害男見煉獄「震撼一幕」：我不想害台灣人

▲泰國中央偵查總局等單位與刑事局駐泰聯絡官日前深入泰國達府美索地區成立專案小組監控KK園區。（圖／記者張君豪翻攝）

▲泰國中央偵查總局日前深入泰國達府美索地區，成立專案小組監控KK園區。（圖／記者張君豪翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

日前傳出緬甸的「KK園區」號稱東南亞最終站，也最為殘暴。就有一名自稱困在KK園區的男網友發文表示，他之前被朋友騙去泰國，怎料下飛機後就一路被押到緬甸，後來他因為向老闆談賠付離開，所以被打得全身瘀青，如今仍受困在當地。

這名網友在Dcard上，以「我仍然受困緬甸KK園區」為題發文，提到朋友之前以工作名義把他騙到泰國，說公司願意開出新台幣6、7萬元的薪水，至於工作內容則是當公司後勤，替老闆做雜事。回想起當初對話，他坦言自己警覺心真的不夠高，才會做出錯誤判斷。

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原PO表示，7月底他飛去泰國曼谷後，就有專人協助辦理入境簽證，緊接著又飛往泰緬邊境美索，後來有輛車來載他，當時他還心想，應該差不多要去公司了，豈料車子一路開往郊區，原來是要去緬甸。他在車上雖直喊不去了，但被拒絕後，車上的人便掏槍對著他，逼他乖乖就範，接著就抵達「KK園區」。

▲泰國中央偵查總局等單位與刑事局駐泰聯絡官日前深入泰國達府美索地區成立專案小組監控KK園區。（圖／記者張君豪翻攝）

▲KK園區。（圖／記者張君豪翻攝）

進入KK園區之後，又有一輛車載原PO到第二個園區，接著進入辦公室，「看到非常多台灣人」。他進一步解釋，他所在的地方被稱作KK二期，在「一期」的裡面，從園區門口開進去只要1分鐘。至於實際工作，公司分為人事部和業務部，前者是「騙人進來」，後者是「騙錢」。

原PO透露，他進公司後，就向老闆談賠付要離開，但卻被打得全身瘀青，對方則要他不能再提賠付離開的事，不論多少錢都不願放人。他所在的公司只招台灣人，老闆是大陸人，至於真的會有薪水嗎？其實要看有沒有騙到錢，但即便拿到薪水，也只能在園區裡面花用。

原PO也提到，其實在園區內是可以跟外界聯絡的，只是被抓到對外求救，就會被銬起來打，「我看過有2個台灣人被打」；若想與父母聯繫，其實也沒問題，但是必須說自己過得很好、很平安，因為公司會檢查手機。

除此之外，原PO也提到他目前待在人事部，他所在的公司可以用5個台灣人來交換回台，也真的有人如願回家，但他不想害台灣人，「我不想踩著別人屍體回台灣」，所以除了時不時被打，他大多都是裝模作樣，假裝有努力騙錢。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO表示，目前只能等待國際救援。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，雖有不少網友祝福原PO早日脫困，但也有網友質疑真實性。對此，原PO在留言處補充說明，他之所以能在Dcard發文，是因為下班回宿舍後可以自由使用手機，但還是要小心，因為同宿舍的有些人會告狀，「這裡有幾個是在躲刑責的台灣人，甚至還不想回台灣，因為怕回去關。」

另外，因為園區嚴禁拍照，所以原PO才沒有附上照片，而他也透露自己沒看過有人被槍殺，「但有人莫名其妙不見了！」

最後原PO也表示，目前家人已經替他報警，他也寄信給中國駐緬甸大使館，雖然目前沒收到任何回覆，但也只能等待國際救援；而此刻比較好的方法是，「新聞都不要停止報導，每天持續報導，讓世界盯著這裡看」、「想辦法讓新聞報導報更大，因為老闆也感受到壓力了！」

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