被掏槍押進KK園區！受害男見煉獄「震撼一幕」：我不想害台灣人

▲泰國中央偵查總局日前深入泰國達府美索地區，成立專案小組監控KK園區。（圖／記者張君豪翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

日前傳出緬甸的「KK園區」號稱東南亞最終站，也最為殘暴。就有一名自稱困在KK園區的男網友發文表示，他之前被朋友騙去泰國，怎料下飛機後就一路被押到緬甸，後來他因為向老闆談賠付離開，所以被打得全身瘀青，如今仍受困在當地。

這名網友在Dcard上，以「我仍然受困緬甸KK園區」為題發文，提到朋友之前以工作名義把他騙到泰國，說公司願意開出新台幣6、7萬元的薪水，至於工作內容則是當公司後勤，替老闆做雜事。回想起當初對話，他坦言自己警覺心真的不夠高，才會做出錯誤判斷。

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原PO表示，7月底他飛去泰國曼谷後，就有專人協助辦理入境簽證，緊接著又飛往泰緬邊境美索，後來有輛車來載他，當時他還心想，應該差不多要去公司了，豈料車子一路開往郊區，原來是要去緬甸。他在車上雖直喊不去了，但被拒絕後，車上的人便掏槍對著他，逼他乖乖就範，接著就抵達「KK園區」。

▲KK園區。（圖／記者張君豪翻攝）

進入KK園區之後，又有一輛車載原PO到第二個園區，接著進入辦公室，「看到非常多台灣人」。他進一步解釋，他所在的地方被稱作KK二期，在「一期」的裡面，從園區門口開進去只要1分鐘。至於實際工作，公司分為人事部和業務部，前者是「騙人進來」，後者是「騙錢」。

原PO透露，他進公司後，就向老闆談賠付要離開，但卻被打得全身瘀青，對方則要他不能再提賠付離開的事，不論多少錢都不願放人。他所在的公司只招台灣人，老闆是大陸人，至於真的會有薪水嗎？其實要看有沒有騙到錢，但即便拿到薪水，也只能在園區裡面花用。

原PO也提到，其實在園區內是可以跟外界聯絡的，只是被抓到對外求救，就會被銬起來打，「我看過有2個台灣人被打」；若想與父母聯繫，其實也沒問題，但是必須說自己過得很好、很平安，因為公司會檢查手機。

除此之外，原PO也提到他目前待在人事部，他所在的公司可以用5個台灣人來交換回台，也真的有人如願回家，但他不想害台灣人，「我不想踩著別人屍體回台灣」，所以除了時不時被打，他大多都是裝模作樣，假裝有努力騙錢。

▲原PO表示，目前只能等待國際救援。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，雖有不少網友祝福原PO早日脫困，但也有網友質疑真實性。對此，原PO在留言處補充說明，他之所以能在Dcard發文，是因為下班回宿舍後可以自由使用手機，但還是要小心，因為同宿舍的有些人會告狀，「這裡有幾個是在躲刑責的台灣人，甚至還不想回台灣，因為怕回去關。」

另外，因為園區嚴禁拍照，所以原PO才沒有附上照片，而他也透露自己沒看過有人被槍殺，「但有人莫名其妙不見了！」

最後原PO也表示，目前家人已經替他報警，他也寄信給中國駐緬甸大使館，雖然目前沒收到任何回覆，但也只能等待國際救援；而此刻比較好的方法是，「新聞都不要停止報導，每天持續報導，讓世界盯著這裡看」、「想辦法讓新聞報導報更大，因為老闆也感受到壓力了！」

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