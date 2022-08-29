人蛇幹部KK園區返台遭逮　正妹驚見前男友：曾偷媽媽錢騙買棺材

記者黃翊婷／綜合報導

警政署與駐泰代表處與泰國警方合作，27日掌握有16名國人自緬甸KK園區入境泰國，再經曼谷返國，其中有3人遭到通緝，疑似為人蛇集團幹部，目前已將3人上銬逮捕。一名女網友在臉書PO文表示，看到新聞才發現被逮3人中竟然有她的前男友，交往時對方不僅劈腿多名女子，還曾偷自己媽媽的錢說是要拿去買棺材，讓她超級傻眼。

▲警方懷疑返台的16人中，有3人可能是人蛇集團的幹部。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科會同航警刑大，27日晚間派出十數名偵查人員前往桃園機場，針對返台16名國人進行人口販運鑑別以及涉及電信詐欺偵查；其中，警方懷疑柯姓通緝犯（經查有桃園地院偽造文書、偽造貨幣通緝）涉嫌在KK園區某詐騙集團擔任幹部，負責管理機手，從事假愛情詐騙，利用交友軟體找華人聊天，引導被害人下載手機軟體MT5，再轉往假投資網站進行詐騙。

▲原PO聲稱被逮的其中1名通緝犯是她的前男友。點圖可放大。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

一名長髮正妹28日在臉書「爆料公社」PO文聲稱，看到新聞照片的當下她都傻眼了，「媽的是我前男友耶！」原本以為只是剛好同姓，但報導中有寫到前科，這才確認真的就是前男友，因為當初就是她提告的，加上對方後來又有犯案卻沒報到，因而遭到通緝，「還寫到他從事假愛情詐騙，也是啦，他擅長的！害我不禁想起5年前跟他在一起時，他也算是滿厲害的時間管理大師，同時跟我還有多位女子交往，還偷我的信用卡跟錢，很慶幸當初有去報警，不然他可能到現在都沒有欺詐盜竊的前科案底了。」

▼▲16名國人從緬甸KK園區獲釋。（圖／記者張君豪翻攝）

原PO接著說，前男友會自拍露鳥照片並傳給別的女生，照片背景是家裡的沙發，是女方傳給她才知道這件事，提出分手，前男友竟然下跪，甚至衝去廚房拿刀揚言輕生，當下嚇了一跳，事後想想應該只是想嚇唬她而已，「最扯的是，他居然在我們交往中跟別的女生跑去登記結婚」，後來偷錢的事情曝光，她氣到跑去報警，這才被警員告知前男友已經結婚了。

更誇張的是，原PO表示，前男友不僅偷她的錢，也偷朋友的錢，甚至偷自己媽媽的存摺、印章去領錢，被抓包就說是要拿去買棺材，「我在我的平板Google搜尋紀錄看到他居然有查過要怎麼用房子借二胎，太可怕了，要是我當初跟他結婚肯定財產不保啊！想到就覺得他是全部渣男特質集於一身的經典」，如今雙方已分手5年，沒想到對方竟然跑到東南亞當詐騙集團幹部，真的很傻眼，「不知道台灣法律會判他多重？最可憐的應該是他在我們交往時，偷跑去登記結婚的那個女生吧，聽說還生了2個小孩。」

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