　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人蛇幹部KK園區返台遭逮　正妹驚見前男友：曾偷媽媽錢騙買棺材

記者黃翊婷／綜合報導

警政署與駐泰代表處與泰國警方合作，27日掌握有16名國人自緬甸KK園區入境泰國，再經曼谷返國，其中有3人遭到通緝，疑似為人蛇集團幹部，目前已將3人上銬逮捕。一名女網友在臉書PO文表示，看到新聞才發現被逮3人中竟然有她的前男友，交往時對方不僅劈腿多名女子，還曾偷自己媽媽的錢說是要拿去買棺材，讓她超級傻眼。

▲27日晚間又有16名國人從緬甸KK園區獲釋、它們從泰國曼谷搭機返台，但其中有人疑為人蛇集團幹部。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方懷疑返台的16人中，有3人可能是人蛇集團的幹部。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科會同航警刑大，27日晚間派出十數名偵查人員前往桃園機場，針對返台16名國人進行人口販運鑑別以及涉及電信詐欺偵查；其中，警方懷疑柯姓通緝犯（經查有桃園地院偽造文書、偽造貨幣通緝）涉嫌在KK園區某詐騙集團擔任幹部，負責管理機手，從事假愛情詐騙，利用交友軟體找華人聊天，引導被害人下載手機軟體MT5，再轉往假投資網站進行詐騙。

KK園區人蛇幹部回台遭逮，正妹驚見前男友。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO聲稱被逮的其中1名通緝犯是她的前男友。點圖可放大。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

一名長髮正妹28日在臉書「爆料公社」PO文聲稱，看到新聞照片的當下她都傻眼了，「媽的是我前男友耶！」原本以為只是剛好同姓，但報導中有寫到前科，這才確認真的就是前男友，因為當初就是她提告的，加上對方後來又有犯案卻沒報到，因而遭到通緝，「還寫到他從事假愛情詐騙，也是啦，他擅長的！害我不禁想起5年前跟他在一起時，他也算是滿厲害的時間管理大師，同時跟我還有多位女子交往，還偷我的信用卡跟錢，很慶幸當初有去報警，不然他可能到現在都沒有欺詐盜竊的前科案底了。」

▲27日晚間又有16名國人從緬甸KK園區獲釋、它們從泰國曼谷搭機返台，但其中有人疑為人蛇集團幹部。（圖／記者張君豪翻攝）

▼▲16名國人從緬甸KK園區獲釋。（圖／記者張君豪翻攝）

▲27日晚間又有16名國人從緬甸KK園區獲釋、它們從泰國曼谷搭機返台，但其中有人疑為人蛇集團幹部。（圖／記者張君豪翻攝）

原PO接著說，前男友會自拍露鳥照片並傳給別的女生，照片背景是家裡的沙發，是女方傳給她才知道這件事，提出分手，前男友竟然下跪，甚至衝去廚房拿刀揚言輕生，當下嚇了一跳，事後想想應該只是想嚇唬她而已，「最扯的是，他居然在我們交往中跟別的女生跑去登記結婚」，後來偷錢的事情曝光，她氣到跑去報警，這才被警員告知前男友已經結婚了。

更誇張的是，原PO表示，前男友不僅偷她的錢，也偷朋友的錢，甚至偷自己媽媽的存摺、印章去領錢，被抓包就說是要拿去買棺材，「我在我的平板Google搜尋紀錄看到他居然有查過要怎麼用房子借二胎，太可怕了，要是我當初跟他結婚肯定財產不保啊！想到就覺得他是全部渣男特質集於一身的經典」，如今雙方已分手5年，沒想到對方竟然跑到東南亞當詐騙集團幹部，真的很傻眼，「不知道台灣法律會判他多重？最可憐的應該是他在我們交往時，偷跑去登記結婚的那個女生吧，聽說還生了2個小孩。」

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
「軒嵐諾」恐下墜？暴風圈侵襲率曝　今起3天防大雨
2美軍艦穿越台灣海峽　白宮：符合美國政策
羅嘉翎跆拳道塔林公開賽「奪金」　為巴黎大獎賽暖身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人蛇幹部KK園區返台遭逮　正妹驚見前男友：曾偷媽媽錢騙買棺材

求職變「人頭帳戶集中營」　待業男差點被賣到柬埔寨

快訊／爬瑞芳燦光寮步道迷路！登山男受困12小時　警消深夜急救援

快訊／仇警網紅道歉了！照片文章全刪除：接受師大開除我

三寶鬼切2車道下高架！特斯拉「極限逃生」險撞柱　警要找人了

假勞力士寄台中警察局長！詐騙送上門　首件「一頁式廣告」判有罪

仇警網紅「無悔意」2罪函送！爸爸反而超愧疚　想道歉家屬被拒絕

陳時中選舉布條遭「整張臉挖空」！松山美工刀男認了　做案動機曝

轟！雲林雜貨店氣爆　婦人炊事不慎多處灼傷送醫

長文悼念殉職2同仁　派出所長悲嘆：你們只是放假了吧？

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

同學拿可樂為凃明誠送行　嗆酸警網紅：以後會辛苦

人蛇幹部KK園區返台遭逮　正妹驚見前男友：曾偷媽媽錢騙買棺材

求職變「人頭帳戶集中營」　待業男差點被賣到柬埔寨

快訊／爬瑞芳燦光寮步道迷路！登山男受困12小時　警消深夜急救援

快訊／仇警網紅道歉了！照片文章全刪除：接受師大開除我

三寶鬼切2車道下高架！特斯拉「極限逃生」險撞柱　警要找人了

假勞力士寄台中警察局長！詐騙送上門　首件「一頁式廣告」判有罪

仇警網紅「無悔意」2罪函送！爸爸反而超愧疚　想道歉家屬被拒絕

陳時中選舉布條遭「整張臉挖空」！松山美工刀男認了　做案動機曝

轟！雲林雜貨店氣爆　婦人炊事不慎多處灼傷送醫

長文悼念殉職2同仁　派出所長悲嘆：你們只是放假了吧？

6間「中秋禮盒」送禮超有面子　檸檬塔、 陳耀訓蛋黃酥節日必爆單

炸裂猛打賞！挑戰日本第1人紀錄　大谷翔平連2年30轟M2

軒嵐諾大迴轉！1圖看最新各國模擬路徑　變天降溫時間曝

札波羅熱核電廠遇襲引疑慮　IAEA近日將派員視察

美媒：烏克蘭國會成立友台小組　中烏外交醞釀爭端

iPhone 14衛星功能「終極目標」曝　新Apple Watch Pro也有望搭載

明天開學！防疫新制一次看　體育課要戴口罩「2週後不再全班停課」

女房仲賣房「只圍浴巾坐浴缸」挨批！　被起底曾是暢銷冠軍歌手

「軒嵐諾」恐下墜？暴風圈侵襲率曝　今起3天防大雨

人蛇幹部KK園區返台遭逮　正妹驚見前男友：曾偷媽媽錢騙買棺材

埔里「20cm異形血肉片」逆流狂爬！　細白爪猛竄他一盯嚇壞：這母湯

社會熱門新聞

仇警網紅現身台南二分局！真實身分曝

快訊／仇警網紅道歉了！照片文章全刪

仇警網紅無悔意　爸爸反而超愧疚

三寶鬼切2車道下高架！特斯拉極限反應險撞柱

即／爬瑞芳燦光寮步道迷路！登山男受困12小時

陳時中布條遭整張臉挖空！64歲男認了

即／花蓮外役監逃犯抓到了！許亞倫苗栗落網

即／高雄連4天爆停電！「雷雨」燒損電線

人頭帳戶集中營　男差點被賣到柬

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

溺水高中生找到了！魂斷旗津海　媽哭喊「快救他」等無奇蹟

KK園區3嫌返台遭逮　她驚見前男友

嫩妻自爆喜歡被男人玩　綠夫開條件：每天％一次

越南工作兒淪豬仔？老父急哭報警真相逆轉

更多熱門

相關新聞

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

柬埔寨金邊一間公寓28日晚間7時許傳出有3名台灣人遭到槍殺，有網友指出，3名遭槍殺的男子都是台南人，其中一名林姓少年過去曾在台南市東區仁和路經營檳榔攤，3人疑似是遭中國人闖入宿舍槍殺。不過該說法還未獲得證實，案發現場只發現一張台灣身分證，目前當地警方還在確認3名死者身份。

柬埔寨3台人慘死槍下！「射殺原因」疑曝光

柬埔寨3台人慘死槍下！「射殺原因」疑曝光

人頭帳戶集中營　男差點被賣到柬

人頭帳戶集中營　男差點被賣到柬

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

關鍵字：

爆料公社詐騙柬埔寨

讀者迴響

熱門新聞

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

余苑綺告別式布置曝光！白棺花海伴長眠

1個月愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

仇警網紅現身台南二分局！真實身分曝

台視「當家小生」井洪病逝！享壽81歲

柬埔寨3台人慘死槍下！「射殺原因」疑曝光

粉絲約基努李維來婚禮！真的到了

《全明星》首位「女隊長」出爐！　網驚：超意外

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓受傷了

汪小菲吐「與大S離婚原因」：現在特別開心

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

快訊／仇警網紅道歉了！照片文章全刪

更多

最夯影音

更多
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面