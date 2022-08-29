7女遭惡仲介騙去杜拜！　交不出1000萬贖金就「賣去伊拉克」

▲7緬甸女遭惡仲介騙去杜拜。（圖／翻攝自YouTube）



記者張方瑀／綜合報導

柬埔寨近來人口販運案頻傳，不過除了該國之外，杜拜也是人口販運的熱門地點。緬甸社群媒體近來流傳著一段長達40分鐘的影片，影片中有7名年輕女性痛訴，她們被騙到杜拜工作，最後卻被沒收護照軟禁，人蛇集團甚至威脅要將她們賣到伊拉克。

綜合外媒報導，緬甸社群網站流傳一段長達40分鐘的影片，有7名來自仰光南達貢區（South Dagon Township）的年輕女子在影片中哭訴，她們透過一名叫仲介介紹來到杜拜當女傭，結果一下飛機之後，所有人的護照都被沒收，接著就被帶到一間工作室內軟禁，一天只能吃一餐，而且從來沒有人帶她們出門工作。

黑心仲介說，當她們的居留期到了之後，就會把她們賣到伊拉克，如果不願意的話，就要支付1000萬緬元（約台幣14萬元）的贖金。幾名女子在影片中表示，伊拉克是戰爭國，所以她們非常害怕，但也根本付不出高額贖金。

最後這群女子趁著對方鬆懈時破門逃跑，並向警方求助，但礙於她們身上沒有護照，當地警方也無能為力，只能先逮捕她們，並以販賣人口立案。

這群困在異鄉的女子們絕望錄影向外界求救，並表示過去有人透過仲介來杜拜工作，被警察以非法居留逮捕後，仲介就會推卸責任，表示跟一切無關。如今她們的合法居留期僅剩15天，希望透過影片讓緬甸政府伸出援手，同時告誡年輕女性，千萬不要輕信要帶你出國工作的仲介。