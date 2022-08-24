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快訊／傳達反對北京軍演立場　國民黨證實：夏立言今晚與張志軍吃飯

肯亞案專案報告。陸委會主委夏立言（圖／記者李毓康攝）

▲前陸委會主委、國民黨副主席夏立言。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨24日正式發布新聞稿指出，黨中央稍早接獲通知，晚間海協會會長張志軍將與國民黨副主席夏立言見面餐敘，證實外傳已久的「隱藏行程」，也不排除藉此餐敘機會，傳達國人反對北京軍演對台施壓的立場。

國民黨多次對外強調，夏立言在大陸參訪期間任何對話都會堅持以台灣利益為優先，在「中華民國憲法」基礎之上，基於黨章、黨綱之有關規定，與大陸進行有原則的交流。至於是否會晤劉結一、張志軍等官員，國民黨大陸事務部主任林祖嘉受訪表示，目前都還在安排中，如果成行，地點應該會在上海，國台辦、海協會都有可能。」

外界關心是否藉此機會向北京表達中共軍演威脅台灣人民的抗議，夏立言指出，國民黨的立場很清楚，如果這一點都不表達，也就不必來了，一定會找適當的時機傳達。對此，外界推斷夏立言應於今晚餐敘中，當面向張志軍清楚傳達此立場。

國民黨表示，夏立言一行人8月24日上午搭乘高鐵前往江蘇昆山，下午先參訪長三角地區台商、台胞的信仰中心「慧聚天后宮」。慧聚天后宮是華東地區第一個純「閩台」風格的寺廟建築群，也是華東地區規模最大的媽祖廟，十餘年來一直是超過50萬的台商、台胞祈求庇佑、撫慰心靈的重要依靠，也是各項宗教、文化和體育交流，凝聚歸屬感的活動中心。昆山台協會長、昆山媽祖文化交流協會（昆山慧聚天后宮）會長孫德聰導覽介紹，並帶領夏立言一行進行參拜。

全國台企聯會長李政宏於座談時表示，自2016年海基、海協中斷溝通以來，在大陸的台商台胞們遇到各種問題、困難，沒有官方管道尋求協助，只能透過全國台企聯或各地台協給予幫忙。這些年來，兩岸關係日趨嚴峻，中美對抗邁入最危險的時刻，台商、台胞一邊掛心在台的親友，一邊面對大陸網民的激情，成為兩岸間的「夾心餅」、「石磨心」，左右為難。因此強烈建議國民黨不能忽略關心台商台胞，一定要維持交流溝通的管道；對兩岸關係提出清楚的論述，並堅定立場，不忘初心，這樣才能安台人的心、定台人的情。

夏立言回應表示，昆山可以說是這幾10年來中國大陸快速發展的一個縮影，同時也是台商、台胞在大陸奮門和貢獻，以及兩岸互利共榮的一個重要見證者。當前雖然局勢相對艱難，但國民黨必須義無反顧，為所當為。面對兩岸關係高度不確定的局面，國民黨身為一個負責任的政黨，會擔起推動兩岸交往對話、維持區域和平的責任，同時我們也一定會堅守立場，為台灣人民的需要發聲，為台灣人民權益奮門。

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