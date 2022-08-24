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大陸 大陸焦點 特派現場

「夏張會」後「夏劉會」？　台商盼交流正常：改善兩岸才重要

▲▼夏立言山參訪崑山慧聚天后宮 。（圖／台商提供）

▲夏立言今（24日）下午參訪昆山慧聚天后宮 。（圖／昆山台商提供）

記者任以芳／北京-昆山報導

國民黨今24日正式發布新聞稿指出，晚間國民黨副主席夏立言與海協會會長張志軍見面餐敘。根據今日隨團的昆山台商透露，夏立言今去昆山慧聚天后宮參拜，在廟方安排下特地送上金牌，並且祈求「兩岸和平，台商賺大錢。」至於今晚「夏張會」幾乎有話直說，夏立言向陸方傳遞許多關鍵問題，昆山台商表示，能改善兩岸緊繃關係才重要。

國民黨今也表示，夏立言一行人今上午從杭州搭乘高鐵前往江蘇昆山，下午先參訪長三角地區台商，還有慧聚天后宮。隨團昆山台商透露，在廟方人員接引安排下，夏立言特地向媽祖獻上金牌，並且祈求「兩岸和平，台商賺大錢」的願望。

隨團參訪的昆山台商指出，夏立言今結束下午行程後，晚上活動由當地官方接手安排，參加的台商「非常少」，氣氛有些奇怪。相較以往有國民黨高層來大家都很熱鬧，昆山台協也會負責接應聚餐事宜，但這次夏立言的行程非常低調，大家都是很晚才知道有第三次「夏張會」。

這次夏立言訪陸行程低調又保密，甚至第三次「夏張會」也是今天傍晚臨時公布，主要考量降低外界對批評和質疑。今日隨團的昆山台商也指出，「夏張兩人已經是老朋友，之前兩次會見為兩岸促成很多好事。夏立言難得來一趟，有老交情的張志軍私下餐敘交流很正常。」

▲▼ 夏立言會見福建台商、8/21 。（圖／廈門台商提供）

▲ 夏立言21日會見福建台商 。（圖／台商提供）

《東森新媒體ETtoday》於21日先報導《「夏張會」先成行將公布細節？　夏立言向台商喊話：不是帶麻煩來是誠意》。外界非常十分關注是否和大陸國台辦主任劉結一、海協會會長張志軍會面？當時廈門台商向記者透露，「夏張會」先成行，地點會江浙這一帶，國民黨近期會發布消息。

國民黨今晚也證實外傳已久「隱藏版」行程。根據稍早公布第三次「夏張會」餐敘內容，夏立言向張志軍反應台商和台灣民眾關切議題。像是台灣民眾對於大陸軍演的不滿和憂慮，台灣農漁產品檢疫問題，近期台灣ECFA早收清單可能取消，以及小三通等議題。

另外，關於馬政府時期商談服貿協議、司法互助等也停擺多年。夏立言這次也向陸方反應近期台人在東南亞詐騙案，若「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助」能發揮正常功能，將對和緩兩岸和加強交流合作的契機。

▲夏張會23日金門登場。（圖／記者陳明仁攝）

▲第一次「夏張會」在金門登場。（圖／記者陳明仁攝）

回顧第一次「夏張會」於2015年5月23日於在金門舉行，時任陸委會主委夏立言與時任大陸國台辦主任張志軍開場致詞都強調，在「九二共識」互信基礎上妥善處理兩岸問題。並且達成6點共識，包括，陸客中轉、金門供水、兩會互設辦事處、協處我方指標性經濟罪犯遣返等，達成六項共識。

▲夏立言、張志軍-夏張會東方賓館（圖／陸委會提供）

▲第二次「夏張會」於廣州舉行，半個月後正式促成「馬習會」。（圖／陸委會提供）

同年，第二次「夏張會」於2015年10月13日至15日在大陸廣州登場。當年這場「夏張二會」兩岸政治氛圍有些微妙，當年赴陸28人宣稱不會使用卡式台胞證，夏立言也承諾在正式會議提出抗議。並且提出兩岸事務首長定期不定期見面的檢討，貨貿、互設辦事處，以及陸客中轉等兩岸重要議題。看似沒有火花會晤，沒想到半個月後，正式促成震撼外界的「馬習會」。

當年，兩岸熱線交流在兩次「夏張會」一手建立，期間雙方每個月都會即時交流避免誤判。但隨著新政府輪替後，兩岸相關主管機關機呈現「已讀不回」情況，該如何打開僵局？如今相隔已久的第三次「夏張會」，隨著今晚兩位老朋友的會見，是否為兩岸緊繃關係帶來一些改變或影響，後續蔡政府如何應對，外界期盼著。

至於，夏立言前往上海行程是否會見大陸國台辦主任認劉結一？據了解，26日上午是閉門會議，也不提供影像照片，沒有邀請媒體採訪，確切與會者名單，國民黨尚未公布。

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