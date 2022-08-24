驅離中共無人機「丟石畫面曝光」！陸網見「金門2兵實力」嚇一跳

網搜小組／劉維榛報導

上週二（16日），我外島金門站哨崗上空出現一台「中共無人機」，共軍拍下兩位台灣國軍錯愕表情後，該清晰照片在微博大肆瘋傳，大陸網友則自嗨表示「我看到了軍人臉上對統一的期盼」。不過另一段畫面流出，金門弟兄也不是省油的燈，隨即丟石頭反擊，試圖驅離無人機，嚇得陸網友驚呼「扔得還挺準！」

微博上近日瘋傳一張照片，是由無人機視角往下拍攝，似乎是外島金門崗位上，兩位戴著頭盔與迷彩軍裝弟兄正在站哨，接著一臉疑惑往上看，還呈現錯愕的表情。

而另一段10秒畫面中，無人機高空俯視金門站崗，但左側有兩位國軍從地上撿石頭，接著奮力往上一丟反擊，試圖要驅離無人機。不過該片段尚未獲得官方證實。

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▲ 國軍對中共無人機丟石頭（圖／翻攝微博）



影片曝光後，大陸一些網友表示嚇一跳，「差點打到，不是說高空拍的嗎？怎麼石頭都扔上來了」、「無人機誰放的說不準，不過『驅離』用的石頭扔得還挺準。」另外也有人酸溜溜表示，「下步蛙軍將強化扔石頭科目的訓練」、「一個石頭命中率70，三個石頭就是210命中率」。

稍早，陸軍金門防衛指揮部針對網傳「哨所遭空拍機攝錄」一事表示，烈嶼守備大隊大膽守備隊8月16日下午6時許，發現一架民用型無人機。經衛哨依標準作業程序通報及警示後，該架無人機即迅速飛離。

金防部指出，防區運用聯合情監偵手段，可有效掌握周邊動態；重要設施及陣地均已採隱、掩蔽措施，遇突發狀況依戰備規定適切應處。

▼中共無人機飛到金門上空，還拍下我國軍站崗畫面 。（圖／翻攝微博）

