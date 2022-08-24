王鴻薇喊話竹科管理局「告林智堅侵權」！科管局回應了

▲林智堅論文風波延燒，如今連中華大學的碩士學位也被撤銷。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）



記者柯振中／綜合報導

新竹市前市長林智堅先前捲入論文風波，台大國發所碩士學位被撤銷，中華大學的碩士論文也被認定抄襲，國民黨台北市議員王鴻薇呼籲竹科管理局提告。對此，竹科管理局24日晚間回應，已經行文詢問中華大學，將釐清合約的相關規定。

王鴻薇7月5日曾爆料，林智堅中華大學的碩士論文，與竹科管理局的研究報告有高度雷同，包含題目、研究方法、文獻等都雷同，連錯字都一樣，因此向教育部、中華大學檢舉。

林智堅當時召開記者會回擊，砲轟藍營想製造「林智堅版的宇昌案」，企圖毀掉他與相關教授的聲譽，30分鐘內講了12次抹黑，且隔天立刻委託律師楊隆源與議員劉康彥等人，前往新竹地檢署按鈴，控告王鴻薇加重誹謗。

▲王鴻薇出示中華大學撤銷林智堅論文公文。（圖／記者呂佳賢攝）



不過，後續經過台大學倫認定，林智堅台大國發所的碩士學位被撤銷，而中華大學的審議結果24日也出爐，同樣認定林智堅的碩士論文是抄襲之作、撤銷林智堅的碩士學位。

對此，王鴻薇表示，根據中華大學24日作成的決議，竹科管理局必須提告林智堅，侵害竹科的智慧財產權，因為林智堅確定違反著作權法。

王鴻薇說明，若竹科管理局繼續裝睡，沒有採取任何要求侵權相關的法律動作，「我就會告竹科管理局涉嫌貪污。」王鴻薇說，竹科的結案報告，智慧財產權屬於竹科管理局，而林智堅抄的就是竹科管理局標案的期末報告，因此她要求，竹科管理局要立刻對林智堅採取法律動作，告發林智堅侵害竹科的智慧財產權。

▼王鴻薇表示，根據中華大學24日作成的決議，竹科管理局必須提告。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，科管局副局長陳淑珠受訪時表示，將依照科管局當初與中華大學簽訂的契約來行事，日前已有行文給中華大學，請中華大學再釐清合約，目前仍在等候回覆。

陳淑珠指出，目前科管局找出了當初的契約、相關資料，有些問題需要來回澄清，還要請中華大學確定細節。陳淑珠強調，沒有「不提告」。

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