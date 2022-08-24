賴香伶競辦批鄭運鵬為林智堅圓謊　質疑張善政不敢說真話

▲桃園市長參選人，左起賴香伶、張善政、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、張一中、黃國霖攝）

記者蔡佩珈／台北報導

中華大學24日公布學倫會調查結果，認定前新竹市長林智堅論文抄襲。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶辦公室24日要求民進黨桃園市長參選人鄭運鵬出面說明為何一再替林智堅圓謊？並質疑國民黨桃園市長參選人張善政身為中華大學講座教授，卻未在論文案爆發時表態，是否因利益關係不敢講真話？

賴香伶競選辦公室發言人張清俊指出，林智堅一再否認論文抄襲，如今證明他「不斷說謊」，鄭運鵬更多次陪同他開記者會背書，甚至說看過林智堅論文後認為「沒有抄襲」，一再替林智堅圓謊，不禁懷疑這樣的人能替桃園市民服務嗎？缺乏誠信、欺騙選民的人可以繼續擔任公職？

張清俊要求鄭運鵬出面說明，為何替林智堅論文公開背書？難道是為了利益，明知說謊也要力挺到底？桃園市民要如何相信一個為說謊者圓謊的人？

張清俊呼籲，桃園市民應唾棄這種欺騙行為，譴責盲目力挺、甚至是為了欺騙而力挺抄襲論文的公職人員。否則，要如何教育下一代？如何告訴孩子應該認真寫作、不要作弊抄襲？

張清俊指出，張善政身為中華大學講座教授，卻對林智堅中華大學論文被爆抄襲時保持沈默。他質疑，張善政明知抄襲問題嚴重，卻沒有基於學術良知說出真話，是否有利益糾葛其中？

張清俊認為，很多選民擔心是否會選出一個不敢說真話的市長，遇到重大爭議時，未來的桃園市長是否會逃避問題、不面對爭議？張善政應出面說明。

此外，張清俊表示，前中華大學董事長李姸慧曾為了力挺林智堅而控告民眾黨跟賴香伶，呼籲李姸慧知錯能改、公開道歉，別再浪費司法資源。

針對林智堅中華大學論文被認定抄襲一事，鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，鄭運鵬尊重林智堅後續救濟的決定，也支持林智堅捍衛自己的清白。張善政則回應，尊重中華大學的決議，他也認為林智堅應該要公開向社會大眾道歉，民進黨從上到下，包括總統蔡英文、桃園市長鄭文燦和鄭運鵬都必須向全民道歉。