林智堅連丟2碩士學位！鄭運鵬臉書被灌爆「還挺嗎？」他提4問嗆翻

▲中華大學今認定林智堅論文抄襲並撤銷碩士學位。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

前新竹市長林智堅繼台大碩士論文被認定抄襲後，24日下午再遭中華大學認定論文抄襲並撤銷其學位。對此，外界也好奇，昔日力挺林的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬態度為何，紛紛湧入他的臉書狂問「還挺嗎？」國民黨桃園市議員參選人凌濤更是向鄭運鵬拋出4問題，狠酸「你的良知呢？」

鄭運鵬過去曾指，自己看過林智堅論文的所有證據，「我願意背書是我看過這些資料，所以我可以完整講出來。」但隨著林智堅在中華大學的碩士論文也遭校方認定是抄襲並撤銷學位，許多網友紛紛也湧入鄭運鵬臉書，狂酸「你這次看了幾本論文？」、「雙殺學位欸，怎麼辦鵬哥」、「主場也輸啦…快救援」、「又翻車了啦！快點回防」。

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬23日在桃園區青溪公園舉辦另類選舉「勇者號，出任務！」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

凌濤24日晚間也在臉書痛批，鄭運鵬在抄襲案第一時間陪林智堅開記者會，全力護航，現在中華大學認定林智堅論文抄襲，撤銷學位，「鄭運鵬，你欠桃園人一個道歉！四問鄭運鵬，你的良知呢？」

凌濤質疑，「所以鄭運鵬覺得中華大學也是政治迫害嗎？還是每個大學都迫害你跟林智堅？當初護航的時候，不是要共同承擔？」他更指出，鄭運鵬、鄭文燦市長這幾天「勇者號」提兒童樂園，實際行動卻是懦夫，對學術倫理跟誠信不但執意硬拗，也毫無勇氣承擔自己混淆是非價值錯誤，「請問桃園的家長如果選你當市長，未來要如何教育我們的孩子？」

針對林智堅論文案延燒，鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，鄭運鵬委員尊重林智堅市長後續救濟的決定，也支持林智堅市長捍衛自己的清白。

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