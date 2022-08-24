林智堅碩士論文遭雙殺撤銷學位　鄭寶清第一時間回應了

▲中華大學審議委員會今天下午決議，林智堅碩士論文確實存在抄襲且情節重大，決定撤銷其碩士學位。（圖／翻攝自林智堅臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

中華大學審議委員會經過審議後今（24）日決議，在職專班畢業生林智堅碩士論文遭檢舉涉嫌抄襲案，委員會認定該論文確實存在抄襲情事且情節重大，建議撤銷其碩士學位；前立委鄭寶清第一時間回應，既然論文審查過後抄襲皆為事實，林智堅與幫其解釋的鄭運鵬應該向社會道歉，指導教授也需要負起責任。

針對中華大學審議委員會決議，認定林智堅論文確實存在抄襲情事且情節重大，審議委員會建議撤銷林生的碩士學位，中華大學教務處收到調查報告後，依據本校「博、碩士學位論文抄襲處理要點」第12點規定，決定撤銷林生的碩士學位並公告註銷其學位證書。

▲中華大學審議委員會今天下午決議撤銷林智堅碩士論文與學位，鄭寶清回應，林智堅與鄭運鵬應該向社會道歉。（資料照／記者湯興漢攝）

民進黨前立委鄭寶清下午回應，既然論文審查過後抄襲皆為事實，林智堅與幫其解釋的鄭運鵬應該向社會道歉，而指導教授也需要負起責任。

【更多新聞】

►桃園情侶檔躲民宅種大麻 查獲活體逾300株！辯自己用下場慘

►桃園埤塘6年縮減200萬平方公尺 張善政「三個守護」保護千塘之鄉

►女職員桃園市警察局4樓墜落 警：已恢復意識轉一般病房靜養