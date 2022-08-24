沈慧虹拒回應「論文雙殺」　45字肯定林智堅：過去8年是好市長

▲沈慧虹稍早回應未提及論文事件，僅表示過去8年，林智堅市政的努力獲得市民肯定，是一個好市長。（資料圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

前新竹市長林智堅繼台大碩士論文被認定抄襲後，今(24)日下午再遭中華大學認定「確實存在抄襲情事且其情節重大。」對此沈慧虹也「簡單回應」，表示尊重林個人決定，但仍堅信他是一個好市長，過去8年，市民是肯定的。

高虹安說，林智堅一個月內論文雙殺，堪稱台灣政治史上第一人，感嘆「始終相信」的沈慧虹，「終究是錯付了（付出錯了）」，除此之外，高認為，沈慧虹也應為之前「未審先判、認為台大抹黑、相信林智堅沒有抄襲」的言論道歉。

林耕仁同樣認為林智堅、沈慧虹欠市民一個道歉。認為「林智堅再一次被大學認定學術抄襲，不只是他個人受到否定，更讓曾經相信他、投票給他的新竹人蒙羞」。

沈慧虹則於稍早回應表示，「尊重林市長個人的決定。林智堅市長是一個好的市長，過去八年新竹市政的努力，市民朋友是肯定的。」

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