出軌妻買凶殺夫！超瞎殺手竟用番茄醬假死交差　結果小王嚇死了

▲印度一名出軌人妻買凶殺夫，沒想到最後竟把小王給嚇死了。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

印度26歲人妻安努帕拉維（Anupallavi）出軌後，和小王希馬萬特（Himavanth Kumar）一起買凶，試圖將丈夫殺死。不料，3名殺手收下訂金後，居然沒有勇氣下手，於是他們決定隨意地在丈夫身上灑番茄醬交差了事，沒想到小王希馬萬特在看到照片後，居然大受驚嚇，最終因過於自責而尋短身亡。

綜合印媒報導，安努帕拉維在認識希馬萬特後，為了能和小王光明正大地在一起，於是2人便合謀找來3名殺手，試圖要將開計程車的丈夫納文（Naveen Kumar）殺死。在收到9萬盧比（約新台幣3.4萬元）的預付金後，3名殺手在7月23日預約了納文的計程車，企圖將他綁架到泰米爾納德（Tamil Nadu）下手。

不料，殺手們抵達目的地後，居然沒有勇氣動手殺人，於是他們便邀約納文一同喝酒，然後趁著納文醉倒時，在他身上倒滿番茄醬來假裝鮮血，將「假死照」傳給安努帕拉維和希馬萬特，謊稱納文已被他們殺死，並獲得了11萬盧比（約新台幣4.1萬元）的尾款。

希馬萬特看到照片後，對納文的死深感愧疚，他同時也害怕事情敗露後，自己會被警方逮捕，於是便在8月1日尋短身亡。隔天，納文的姐姐發現納文失蹤多日，於是便前往警局報案。8月6日，納文獨自返回家中，揭發了他這幾日的離奇經歷並指認殺手，才讓這整起事件曝光。

警方在調查時發現，安努帕拉維的母親也參與了買凶的事，因此警方決定將安努帕拉維、其母和3名涉嫌綁架的「殺手」捉拿歸案。報導稱，納文在了解事情經過後，還曾向警方求情，希望警方不要對他的妻子採取任何行動，因為他還深愛著她，並已決定原諒妻子的過錯。

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