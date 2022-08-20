印度也有詐騙！「假警局」大膽開在真局長家附近　8個月已百人上當

▲印度警方日前破獲一個已經營8個月，且大膽開在真警局局長家不到500公尺處的假警局。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

印度最近傳出一起荒謬的詐騙案，有4男2女偽裝成警察，在當地開設了一家「假警局」，民眾只要前來報案，就必須繳交100至500印度盧比（約新台幣38到188元）的報案費。警方在搗破這家假警局後，發現詐騙集團大膽地將假警局開在了真警察局長的家不到500公尺處，而且已運作8個月，導致逾百人受騙。

據《法新社》報導，印度比哈爾（Bihar）警方日前發現，有詐騙集團在一家飯店開設假警局，向前來投訴或報案的民眾收取100至500印度盧比不等的報案費，還答應民眾將協助他們獲得社會福利住房，或是警局的工作。

警方在破獲這家假警局後透露，詐騙集團十分大膽地將假警局開在了距離真警察局長家不到500公尺的地方，而且詐騙犯的演技相當逼真，每個假警察都身著制服和佩槍，並已在當地運營8個月之久，導致逾百人上當受騙。

印媒指出，警方抓住嫌犯時，有部分人還堅信自己是真警察，其中一名男子告訴警方，他付了7萬盧比（約新台幣2.6萬元）才獲得這份工作，而他每天的薪水為500盧比。警方目前已逮捕詐騙集團中的6名成員，其中2人為女性，但運營假警局的首腦亞達夫（Bhola Yadav）仍在逃，「我們將持續調查此案，以揭露更多訊息」。