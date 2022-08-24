科技男專吃已婚女下屬！她被甩告性騷丟工作　警察夫求償240萬

▲桃園一科技業主管偷吃人妻女下屬，因移情別戀到另一位女下屬，被人妻提告性騷擾，還被她丈夫告上法院要賠50萬。（示意圖／Pakutaso）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一半導體公司已婚主管阿隆(化名)偷吃人妻女下屬小美(化名)，之後移情別戀寄公司信分手，轉而偷吃另一名女下屬，讓小美深感被欺騙感情，向公司提出性騷擾申訴，被判定性騷擾不成立後，小美丟了工作。小美的丈夫也向阿隆和公司提告求償240萬，桃園地院審理，認為公司不能監督私人行為判免賠，另阿隆侵害配偶權屬實，判他應賠50萬元，全案還可上訴。

小美的丈夫指控，阿隆為妻子的直屬主管，明知道小美已婚，卻長期濫用職務權勢，誘逼小美發生性行為，他也認為公司人資處長明知阿隆行為，卻表示不追究，沒有盡到監督之責，他要對公司和阿隆連帶求償240萬元。

桃院地院審理後，發現去年11月17日小美曾向公司提出性騷擾申訴，當時公司對2人進行訪談調查，阿隆曾坦承和小美發生關係，表示「我跟小美的性行為大部分發生在下班後，我們準時下班然後再去MOTEL或是在車上，有時會利用中午午休去」、「在2019年平均1至2個月會去1次，..2020年開始比較頻繁，大概2週會發生1次」。

而後阿隆又勾搭上另一名已婚女下屬Amy，稱以前和Amy曾經是男女朋友，跟她還有感覺，因公事互動舊情復燃。他從公司mail發信給小美，表示想結束關係，但小美卻開始追問他為何下班都不關心她。

小美也在申訴書上表示，阿隆突然跟她說不想再繼續這樣的關係，開始「公私分明」，從前阿隆會跟她在午休時一起上motel，現在阿隆在這時間點卻跟同事Amy一起消失，根本沒有如他所說要分手「回歸家庭」，讓她深感「被欺騙或玩弄」。

小美也拿出與阿隆的親密對話證明2人關係，阿隆問小美「你剛剛下面是出水的嗎？」、小美回「那個很有fu」，阿隆還向小美致謝「謝謝你那一天、在我射了之後還幫我含、還想再一次」等語，後來公司判定性騷擾不成立，也停止聘用小美。

法官審查這些紀錄後認為，阿隆和小美在工作期間發生婚外情，並有多次性行為，嚴重侵害小美丈夫的配偶權，不過2人私人行為並不在公司的監督範圍內，婚外情也與2人執行的職務無關，駁回小美丈夫對公司的控訴，另法官考量小美丈夫為警察，收入約7萬，阿隆離職前為課經理，月薪17萬元，判阿隆應賠償50萬元，全案還可上訴。