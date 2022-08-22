灑性愛照傳單蛋洗台新金　喇舌女主角提告！2走路工下場曝

記者劉昌松、蔡怡萍／台北報導

去年台新金控在台北市仁愛路上的總部遭2名男子蛋洗，並在忠孝東路分行外，散佈印有一名魏姓主管與4名女主管約會及性愛照，上面還諷刺台新「栽培出金融業最強時間管理大師」，傳單中被拍到在車上擁吻的女主角對發傳單的林、呂，及開車載送的書姓男子提告，台北地院依非公務機關非法利用個人資料罪，處書男3月徒刑，可易科罰金；呂男2月徒刑，緩刑2年，至於林男則在通緝中。

▲台新金控遭人散發傳單指控魏姓男主管劈腿4名女主管。（圖／資料照）

2021年4月26日中午，突然有2男子先後蛋洗台北市仁愛路上的台新金控總部，並在忠孝東路分行發送傳單，傳單上點名魏姓男主管涉嫌劈腿4位女性主管，圖文並茂標註魏男與4女分別約在咖啡廳吃早餐、還去旅館住宿，車內擁吻，以及民宅中性愛照，傳單文字諷刺該魏男是「金融業最強時間管理大師」。

警方調閱監視器，陸續找到書姓、呂姓、林姓3名男子涉案，但3人對到底是誰要他們做些事情，始終交代不請，只說是在網路上有人問要不要發傳單賺錢，各自收到的走路工約幾百到1000元。

▲傳單上諷刺「栽培出金融業最強時間管理大師」，還有多張偷拍男主管與女子約會的照片。（圖／記者張君豪翻攝）



遭影射的4名女主管中原本有2人提出告訴，但其中被拍到在家中使用跳蛋的女主角，恐嚇罪部分未具體指明相關犯罪事實，又因為不想為此事出庭，及顧及到顏面，自行撤回公然侮辱告訴；而被拍到車上熱烈舌吻的女主角則堅持提告。

台北地院審後，認為僅為獲取報酬即在公眾場所丟撒個人資料與不雅照傳單，考量書、呂男自白犯罪、坦承犯行，態度尚可，依個人資料保護法之非公務機關非法利用個人資料罪，處書男有期徒刑3月，可易科罰金；而呂男因沒前科、無再犯之慮，處2月徒刑，可易科罰金，予緩刑2年，期間付保護管束，應向指定機關或公益團體提供40小時義務勞務，參加法治教育2場，仍可上訴。至於林男則未到案遭通緝中。