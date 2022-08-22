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社會 社會焦點 保障人權

灑性愛照傳單蛋洗台新金　喇舌女主角提告！2走路工下場曝

記者劉昌松、蔡怡萍／台北報導

去年台新金控在台北市仁愛路上的總部遭2名男子蛋洗，並在忠孝東路分行外，散佈印有一名魏姓主管與4名女主管約會及性愛照，上面還諷刺台新「栽培出金融業最強時間管理大師」，傳單中被拍到在車上擁吻的女主角對發傳單的林、呂，及開車載送的書姓男子提告，台北地院依非公務機關非法利用個人資料罪，處書男3月徒刑，可易科罰金；呂男2月徒刑，緩刑2年，至於林男則在通緝中。

►台新銀驚爆有副總爆劈腿4女主管。（圖／讀者提供）

▲台新金控遭人散發傳單指控魏姓男主管劈腿4名女主管。（圖／資料照）

2021年4月26日中午，突然有2男子先後蛋洗台北市仁愛路上的台新金控總部，並在忠孝東路分行發送傳單，傳單上點名魏姓男主管涉嫌劈腿4位女性主管，圖文並茂標註魏男與4女分別約在咖啡廳吃早餐、還去旅館住宿，車內擁吻，以及民宅中性愛照，傳單文字諷刺該魏男是「金融業最強時間管理大師」。

警方調閱監視器，陸續找到書姓、呂姓、林姓3名男子涉案，但3人對到底是誰要他們做些事情，始終交代不請，只說是在網路上有人問要不要發傳單賺錢，各自收到的走路工約幾百到1000元。

▲兩男26日中午到台北市大安區台新金控兩分行快閃蛋洗銀行門口並散發傳單指控該行高層涉嫌劈腿女下屬。（圖／記者張君豪翻攝）

▲傳單上諷刺「栽培出金融業最強時間管理大師」，還有多張偷拍男主管與女子約會的照片。（圖／記者張君豪翻攝）

遭影射的4名女主管中原本有2人提出告訴，但其中被拍到在家中使用跳蛋的女主角，恐嚇罪部分未具體指明相關犯罪事實，又因為不想為此事出庭，及顧及到顏面，自行撤回公然侮辱告訴；而被拍到車上熱烈舌吻的女主角則堅持提告。

台北地院審後，認為僅為獲取報酬即在公眾場所丟撒個人資料與不雅照傳單，考量書、呂男自白犯罪、坦承犯行，態度尚可，依個人資料保護法之非公務機關非法利用個人資料罪，處書男有期徒刑3月，可易科罰金；而呂男因沒前科、無再犯之慮，處2月徒刑，可易科罰金，予緩刑2年，期間付保護管束，應向指定機關或公益團體提供40小時義務勞務，參加法治教育2場，仍可上訴。至於林男則未到案遭通緝中。

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