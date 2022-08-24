人妻「腳抖」狂讚厲害！小王回：弄成這樣回不去了　 夫綠炸怒告

▲台南一人妻偷吃已婚男性友人，還大讚他「最久最厲害」，被丈夫發現姦情怒提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台南報導

台南一人夫發現妻子經常深夜不睡回覆訊息，也拒絕和他有親密接觸，覺得很奇怪，趁妻子回娘家時，檢視她的蘋果手表，竟發現妻子與男性友人互傳鹹濕對話，妻子不但稱讚男友人「最厲害、最持久」、「不然我腳在抖什麼」，男友人也對她說「都弄成這樣了，回不去了」，人夫看完訊息怒告小王，台南地院審理，判小王要賠償30萬元，全案還可上訴。

判決書指出，人夫結婚3年多，去年8月發現妻子小紋(化名)經常晚睡，一直在回覆訊息，也更換手機密碼，不讓他看手機，且不願再和他有肢體接觸，讓他心生疑惑，結果竟發現小紋和一已婚男友人搞外遇。

人夫指控，去年10月小紋謊稱丈母娘生日，要回娘家1個禮拜，結果竟是小王陪她回娘家和丈母娘過生日。同年11月，小紋又說要回娘家住2個禮拜，期間他在家無聊，查看買給小紋的蘋果手表，意外發現小紋和小王的鹹濕對話，大談潮吹、口交、内射、感受長不長、大不大、持不持久等話題，姦情曝光後，小王還揚言要找人槍殺他，讓他活在恐懼和痛苦中，他要向小王求償200萬精神撫慰金。

全案審理時小王辯稱，因人夫婚後有賭博陋習，小紋經常向他訴苦，覺得她婚姻沒有未來，2人因經常往來而產生曖昧，就算簡訊略有鹹濕，也無法證明他們有上床，他侵害配偶權的程度並不嚴重，人夫求償實在太高。

法官查閱小紋和小王的訊息，發現2人以「老公」、「老婆」相稱，並互傳「愛你」、「想你」等字句，小王還說「都弄成這樣了，回不去了」、「跟妳做愛都很爽」，小紋也回以「你最厲害啊，最持久」、「不然我腳在抖什麼」、「都把我用的濕答答」，還討論下次要把性愛過程拍成影片，法官認為，小王已侵害人夫配偶權，判小王應賠償30萬元，全案還可上訴。