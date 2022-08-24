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登記不到1年..人夫踹床悔婚離家「 同居女同事」　妻傻眼怒告

▲結婚,婚紗,情侶,夫妻,感情,戀愛,甜蜜。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲新北一人夫登記結婚不到一年就後悔，放妻子1人籌備婚禮，還搬出家中。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者郭玗潔／台北報導

台北一男子阿維(化名)和同居女友小薇(化名)說好先登記、再辦婚禮，但登記後，阿維卻常藉故半夜外出，與她避不見面，小薇不得不提醒他婚禮事宜，阿維卻突然爆怒踹床，說他後悔結婚了，並搬出家門，讓小薇傻眼。直到2人於隔年離婚後，小薇才發現阿維婚內就偷吃女同事，憤而對小三提告。台北簡易庭審理，認為小三侵害配偶權，應賠16萬元，全案還可上訴。

判決書指出，小薇和阿維交往4年多，於前年1月登記結婚後，計畫再辦婚禮。小薇表示，2人登記後，阿維經常在半夜上網咖或與朋友唱歌，刻意避不見面，獨留她處理婚姻大事。她體諒阿維工作忙不計較，時時提醒他婚禮事宜，有天阿維卻突然爆發踹床表示悔婚，並於同年11月搬離家中，讓她感覺很錯愕，她當時不知道阿維有外遇，於去年9月和他離婚。

小薇指控，原來阿維在婚內就偷吃女同事，和小三在去年2月就到西門町勾手逛街，後來還同居、一起上下班。小薇認為，阿維到3月才把她放他家中的婚紗丟掉，可見小三知道阿維已婚，她發現這一切後相當痛苦，要向小三求償40萬精神撫慰金。

小三則辯稱，阿維去年1月底就在公開場合，用手機分享他的「公證書」照片給大家，表示他已離婚，她確信他離婚後才與他交往，她也從沒見過阿維和小薇聯絡，沒有理由懷疑他還未離婚。

經台北簡易庭審理，阿維的「公證書」上文字為「男方與女方『需』在民國110年1月22號之前到戶政事務所辦理離婚登記完成。」，並不能證明「已完成」離婚登記，小三既能看公證書，自能察覺文字上可疑處，卻明知阿維有配偶，仍與他一同上班、留宿同居等親密互動，侵害小薇配偶權，判小三應賠16萬元，全案還可上訴。

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