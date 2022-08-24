北韓強推「手機更新」！居民不滿遭監控還得多付錢：乾脆重回封建時代

▲北韓境內流通販售的各種智慧型手機。（圖／翻攝自北韓對外傳媒西光）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）境內手機的使用人數推估約有700萬人，占全國總人口比率約28%，儘管當局嚴格管控民眾透過手機接收資訊，但手機使用人數仍明顯增長。不過有消息指出，北韓預計今年底實施手機系統大更新，雖然當局表示是為了提升手機性能，卻招致居民不滿，認為根本是藉此實施加強控管。

根據《每日北韓》（Daily NK），北韓內部消息人士透露，平壤當局將預計於今年12月前實施手機系統更新，呼籲境內全體居民能積極響應「軟體更新事業」，透過更新手機運作系統來改善手機速度與使用品質，此次軟體更新重點主要聚焦上市3至5年間的手機。

不過該名消息人士卻解釋，其實這項政策是為了更方便當局加強對居民們的思想控制，「當局雖然表示若更新國家主導研發的手機系統，使用速度與性能可以獲得改善，但卻不願意多做詳細說明。我認為，這可能是響應今年保衛事業總體計畫的方向，以及貫徹過去2年來取締反社會主義體制的決定。」

▲北韓某間小學運動會，家長們拿起智慧型手機拍攝。（圖／翻攝自北韓對外宣傳網站）

報導透露，北韓境內若使用最新型的手機，其執行系統多半已改善資安漏洞，因此北韓居民們往往更喜愛使用較舊的機型、且尚未完成軟體更新的手機，藉此鑽資安漏洞、安裝VPN等軟體，收看當局所定義來自境外的「非法內容」。

該名消息人士指出，因為一旦配合國家政策更新手機執行系統，往往須自行承擔費用，因此招致多數民眾反感，「若這樣就是社會主義，那還倒不如重新回到過去封建社會，搞不好還更好！」

該名人士還追加透露，當局考慮今年12月底以後派遣保安人員前往車站前，隨機抽選路過的民眾實施檢查，一旦發現手機系統未更新，則將立刻沒收手機。

▲北韓民眾今年3月25日在平壤地鐵戰勝站用智慧型手機瀏覽導彈試射的新聞報導。（圖／達志影像／美聯社）

根據南韓《紐西斯通訊社》，北韓使用手機的人口中，智慧型手機約占40%，其品質約落後南韓1至2年，高階智慧型手機可達三星Galaxy A7的水準，執行系統多為Android，不過手機禁止連接外部網路，只能連上北韓內部的「光明網」，而內部軟體（工具、遊戲、資安）等皆由北韓內部所研發。

南韓《中央日報》報導則指出，北韓內部的行動通訊網路主要仍採取3G技術，主要由高麗、強盛、星星等3大移動通訊社提供服務。

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