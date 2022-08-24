抖音燃負面輕生情緒！南韓小學生瘋拍「自我毀滅片」：我是失敗作

▲南韓小學生流行上傳帶有暗示輕生、自殘的負面情緒短影音。（圖／翻攝自TikTok）

記者羅翊宬／編譯

隨著通訊科技日漸發達，年輕族群更容易接觸網路資訊，近來南韓兒童、青少年時常瀏覽YouTube、TikTok（抖音）等網路影音社群平台，其中更不乏從小立志成為網紅。然而最近南韓小學生之間卻流行以初音未來的歌曲為背景，唱著負面情緒的歌詞，甚至表現出自殘或自殺的模樣，專家擔憂恐怕引發模仿效應。

根據韓媒《先驅經濟報》，南韓國小學童最近流行在YouTube、TikTok等平台上傳以「我就是所謂的失敗作吧」、「我被取笑是失敗作」為標題的短影音，影片中以虛擬歌手初音未來的歌曲《失敗作少女》為背景音樂，而小學生表現出焦躁煩憂的姿態，不斷搔弄頭髮、或是把臉埋在雙臂中。

影片字幕同時也會出現「我是所謂的失敗作」、「是不被需要的孩子」、「喘不過氣好痛好痛」、「如果能讓我重生的話，我想要成為被人所愛的孩子」等歌詞，展現出不被人所愛的那種極度悲傷的負面情緒。

其中，有女童不斷捶打胸口，甚至表現出作勢拿起刀具往心口刺的動作，帶有暗示自殘或自殺的意味。

對此南韓網友皆不以為意留言道，「是洗完澡頭髮沒吹乾嗎」、「太搞笑了吧」、「看來是一洗完頭髮就跑到床上了啊」、「破紀錄的黑歷史」、「不要再打錯字了好嗎」。

然而，與南韓網友嬉笑怒罵的態度相比，家長與專家們顯得憂心忡忡。育有一名2歲兒童的31歲尹姓女子表示，「做為養育孩童的家長，若我的小孩上傳那種影片，我一定會被嚇壞」；36歲上班族姜某表示，「我認為，當孩子們做出輕視生命的玩笑便算是不正常。我呼籲社會不容輕忽這種問題，應該回頭省察教育或社會是否有問題。」

忠北大學兒童福祉學系教授申娜莉（신나리，音譯）表示，「這到最後勢必會引發自殺衝動。國小低年級學童對於如何區分想像或現實世界才處於剛開始的階段，若反覆出現類似行為，則會更加熟稔輕生手法，甚至容易嘗試。」

報導指出，其實南韓包括國小學童在內的10至19歲青少年族群，做出輕生選擇的比率正逐年增加，其自殺率從2010年的5.2%成長至2020年的6.5%（約857人），中間相差了1.3%，國小學童的比率更占約5%，等於每年約40名小學生做出輕生選擇。

據悉，去年12月南韓便傳出類似悲劇，一名國小5年級的女學生在YouTube上搜尋關鍵字「小學生自殺」、「推薦在感到厭世時聽的歌曲」後選擇輕生；2018年首爾市恩平區也有一名國小6年級的女學生輕生身亡。

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