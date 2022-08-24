內急男手機掉糞坑...好心OL幫清洗還親自歸還　竟被控偷記憶卡

▲陳姓女子好心幫忙清洗掉在馬桶裡的手機送還失主，卻被控涉嫌偷竊裡面記憶卡。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名老先生在台北街頭突然想拉肚子，就近找到工地旁的流動廁所解放，沒想到手機也跟著掉進馬桶，老先生向工地人員求救，陳姓女行政人員等到水肥車幫忙抽取拿到手機後，洗乾淨送還老先生，沒想到反被老先生指控，偷走手機內SIM卡和記憶卡，陳女喊冤「都是屎水，誰會去拆開偷卡」，台北地檢署調查後，認沒有證據證明陳水偷走SIM卡，將她處分不起訴。

這名遺失手機的老先生住在基隆，3月間在台北市新生公園附近，忍不住肚子絞痛，看到有工地臨時置放的簡易流動廁所，就衝進去使用，但在情急之際，手機也跟著掉進下去，老先生只好到工地裡工務所，希望有人幫忙撿回手機。

還好有水肥車定期會去流動廁所抽肥，工地的陳姓女行政人員交代水肥車幫忙注意，果然在屎堆中發現1隻手機，就用塑膠袋裝著，拿給陳女，陳女特地戴上手套，把手機拿去清洗晾乾後，送到基隆給老先生。

可是老先生發現手機無法正常使用，送到店裡維修被告知，裡面SIM卡和記憶卡都沒了，老先生直覺是被陳女偷走，憤而控告陳女涉嫌竊盜。

陳女到案喊冤，稱當時「手機都是屎水，誰會去拆開手機偷SIM卡」，而老先生出庭後也表示要撤告，檢察官調查後認為全案事證不足，以罪嫌不足等理由，處分不起訴。