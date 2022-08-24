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暑假作業之神！日女童10天記錄100場姐弟爭吵　超詳細分析網全跪了

▲▼小孩吵架、女童、姐妹。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲日本一名小學女童「神級」暑假作業被網友推爆。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張寧倢／編譯

日本一名就讀小學6年級的女童，今年暑假作業的自由研究中以「吵架」為研究題材，記錄了兄弟姊妹在10天內發生的100場爭吵，列出包含爭執原因、吵架對象與次數等，最終做出一份《為什麼兄弟姐妹要打架？》的超詳細分析表，讓網友大讚「這是神級的自由研究」、「探究心太強了，適合當研究學者」。

▲▼日本一名小六女童暑假作業的自由研究題材為「為什麼兄弟姐妹會吵架」，統計分析家中100場爭吵的結果，被網友推爆。（圖／翻攝自推特）

▲日本一名小六女童暑假作業以「為什麼兄弟姐妹吵架」作為自由研究的題材。（圖／翻攝自推特）

根據日本「Maidona News」報導，日本一名育有4個孩子的爸爸在推特PO出小學6年級的大女兒的暑假作業，結果意外在網路上爆紅，引發網友熱烈討論，他受訪表示，剛放暑假不久的7月底左右，他就知道大女兒打算以「手足吵架」為主題來做自由研究，一開始好像是從「誰和誰吵架的原因和結果」開始寫起的。

爸爸笑說，由於不知道會發生什麼事，有一段時間他還忍不住陷入一種「等待孩子們吵架」的奇怪狀態。他透露，研究結果表上面的「100場battle」差不多10天左右就達成了，因為是暑假兄弟姊妹吵架也比較頻繁，後來大女兒花了約2天時間進行統計彙整並將它畫出來。

▲▼日本一名小六女童暑假作業的自由研究題材為「為什麼兄弟姐妹會吵架」，統計分析家中100場爭吵的結果，被網友推爆。（圖／翻攝自推特）

▲女童統計出家中100場手足爭吵的結果，超詳細圖表被網友推爆。（圖／翻攝自推特，點圖可放大）

研究作業中可見，記錄對象包含11歲長女、8歲長男、5歲次女和3歲次男共4人，100場爭吵中最常發生爭執的是長女和長男，而長男同時也是最容易和手足吵架的人，他一共參與了85次爭吵。最主要的爭執原因是「打架」，其次是「爭奪」和「謾罵」。

有趣的是，女童在吵架的時候也很冷靜地收集數據。爸爸表示，「她一邊生氣一邊還在寫筆記，情況變得很奇怪，大兒子還大喊『不要寫！』」另外，這家4姊弟對於這次研究的評論也引發關注，大兒子說「並沒有吵架」，二女兒說「希望能關係良好」，小兒子則說「我好喜歡大家」。

▲▼日本一名小六女童暑假作業的自由研究題材為「為什麼兄弟姐妹會吵架」，統計分析家中100場爭吵的結果，被網友推爆。（圖／翻攝自推特）

▲弟弟妹妹們對於大姐所做研究的反應也笑翻網友。（圖／翻攝自推特）

網友看完紛紛笑說，「長子的評論說沒有吵架，太有趣了」、「小兒子說『好喜歡大家』拿到冠軍了吧」、「真希望長子上小六的時候也可以嘗試做研究」、「期待以後有《為什麼夫妻會吵架》的研究結果」。

不過，大多數網友都對於女童的暑假作業給予高度評價，「這很厲害，從各個角度分析吵架，試圖解是其中現象，很適合當一個社會科學研究學者」、「我想給100個讚」、「11歲就能按照邏輯順序進行研究，真了不起」、「這是神級的自由研究啊！」、「收集100件龐大的數據，詳細解析，像論文一樣的章節順序，真佩服，彷彿看到未來學者，但長子是哲學家…嗎？」

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