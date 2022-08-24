安倍國葬擬邀「6400政要」出席　儀式壓縮至90分鐘！料花費4400萬

▲ 安倍遇害後，自民黨總部設置靈堂。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三7月遇刺身亡，政府將於9月27日在武道館為他舉行國葬。知情人士透露，政府預計邀請6400人出席，但考慮到反對輿論等因素，原定分上下午等多個時段進行的儀式將壓縮至1.5小時，成本約新台幣4400萬元。

《富士新聞網》（FNN）24日報導，多名政府相關人士透露，安倍國葬最初朝向分成上下午等多個時段舉行的方案討論，但受到反對聲浪影響，政府現正進行調整，料將儀式簡化至約1.5個小時，出席人數約6400人，費用由國家全額負擔，預計花費2億日圓（約新台幣4427萬元），將在26日內閣會議上決定。

此前傳出將出席安倍國葬的海外政要包括美國副總統賀錦麗及前總統歐巴馬、法國總統馬克宏、德國前總理梅克爾等。FNN則指出，印度總理莫迪也可能參加。安倍在任期間，莫迪是首名受邀到訪山梨縣別墅的外國政要，可見二人的好交情。

安倍7月8日在奈良街頭發表助選演說，遭41歲槍手山上徹也從身後近距離連開2槍，送醫搶救仍宣告不治。山上宣稱，由於母親沉迷統一教，大量捐款導致破產，才會鎖定他認為與統一教關係密切的安倍。

日本首相岸田文雄指出，考慮到安倍是憲政史上任期最久的首相，8年8個月任期中，對東日本大地震復興、日本經濟復甦及日美同盟的舉措都彰顯他在內政與外交上的巨大貢獻，因此決定今秋以國葬形式舉辦葬禮。但多家媒體民調都顯示，許多民眾對安倍國葬持反對意見。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》