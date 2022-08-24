槍殺安倍兇手「悲慘身世」引日本民眾同情！　紛紛捐錢到拘留所

▲山上徹也的遭遇引發許多日本民眾同情。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三7月遭槍殺身亡，41歲兇嫌山上徹也供稱，因為母親篤信「統一教會」導致家中破產，加上他認為安倍與該教會有關，才會選擇痛下殺手。隨著山上過去的生活逐漸曝光，許多有著與他相似經歷的人也開始同情，甚至有不少民眾捐贈物資到拘留所，其中不乏金錢。

根據《日刊ゲンダイ》報導，安倍晉三遭槍擊身亡距今已近50天，山上已經從奈良西署移送至大阪拘留所，他向警方供稱，「統一教會把我的人生和家庭搞得一團亂。」隨著日本媒體持續披露政壇與統一教會（現已更名為世界和平統一家庭聯合會）的關係，也引發許多曾遭遇相同經歷民眾的同情心。

山上徹也77歲的伯父表示，山上自父親在1987年自殺後，就一肩扛起照顧罹癌哥哥與小4歲妹妹的責任，而他的母親居然在拿到父親6000萬日圓的保險金後，就全部捐統一教會，導致哥哥因對未來過度悲觀而輕生，妹妹依靠獎學金念完高中、大學，他自己則連大學入學考試都放棄參加。

山上的伯父說，「徹也的父親離開後，他為了不讓哥哥和妹妹受到統一教會的影響，就一直保護著他們，看到哥哥和妹妹辛苦生活的樣子，也曾在2005年將自己保險的受益人從母親改成哥哥，並試圖輕生，但最後沒有成功。」

《日刊ゲンダイ》報導指出，日本許多「統一教二代」都是在和山上相似的背景下長大，因此引發許多人對山上的同情心。山上的伯父表示，從山上徹也寄回家的紙箱裡發現，裡面有許多民眾捐贈的零食、漫畫，甚至還有金錢。

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