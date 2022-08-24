柯文哲任內涉貪108人「比郝時期多」　議員批：還敢整天打清廉牌

▲民進黨台北市議員吳沛憶。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲過去曾稱自己讓北市貪污變少，但市府統計，柯文哲任內遭貪污起訴的市府員工為108人，民進黨台北市議員吳沛憶批評，涉貪人數比郝龍斌時代的102人還多，且任期越後面，涉弊案的層級越高，還敢整天打清廉牌。

吳沛憶表示，柯文哲8年弊案超車前任，市府23日報告稱，柯文哲任內遭貪污起訴的市府員工108人，比郝龍斌時代的102人還高，打臉柯文哲2019年7月19日臉書貼文「自己讓北市貪汙變少了」說法；且柯文哲曾說「上樑不正下樑歪」、長官態度影響部下，按照「柯」學解釋，柯文哲任內貪污超車前任，一定是上樑不正下樑歪造成。

吳沛憶指出，2020年12月北市前公燈處長陳榮興因為弊案遭檢調約談，2022年3月北市殯葬處副處長王文秀被聲押，2022年7月北市勞動局長陳信瑜因特別費弊案遭搜索，柯文哲任期越後面，涉弊案的層級越高。

吳沛憶提及，陳信瑜4月就因涉及用局長身份要求工會支持黃珊珊、違法洩漏勞檢資料而請辭，7月底又為涉貪再請辭，柯文哲硬將辭呈壓好幾個月，「我看是不想留下自己任內局處長涉貪下台紀錄。」柯文哲任內涉貪人數超車前任，這樣的表現還敢整天打清廉牌。

對此，柯文哲24日下午出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂2022暑期市政體驗營」時回應，把連續3屆市長中，每一任因貪污案而被起訴的人做一張表格，會發現自己第一任第一年的數字最多，因為台灣司法程序太冗長，從犯罪到被抓到、起訴得拖2至3年，而他第一任第一年特別多，是因為上任時有做「大清掃」，把快要結案的處理完畢，「所以看起來特別多。」

柯文哲說，如果去看犯罪年份，其實自己第一任時還有，但第二任就少很多，「仔細看數字沒有問題，其實議員也都知道，她只是故意要黑我而已。」

▼台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）