真實版大富翁？藍議員被爆「一人當選全家買地」　本人反擊是抹黑

▲李雅靜遭到踢爆，涉嫌違反《公職人員利益衝突迴避法》購入市有非公用地，台灣基進市議員參選人李雨蓁、楊佩樺、劉航遠今日上午至李雅靜服處前發表打油詩。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市議員李雅靜遭到踢爆，涉嫌違反《公職人員利益衝突迴避法》購入市有非公用地，作為服務處使用。台灣基進市議員參選人李雨蓁、楊佩樺、劉航遠今（24）日上午至李雅靜服處前發表打油詩，痛批「李雅靜一人當選，全家買地，已經是完全失格的市議員！」李雅靜則反擊，指控內容完全是「抹黑」，以惡意不實指控，意圖使人不當選。

▲李雨蓁指出，李雅靜這種一人當選，全家買地的模式，根本就是真實版大富翁。（圖／記者賴文萱翻攝）

台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁表示，依據無黨籍高雄市議員參選人吳佩蓉踢爆內容，李雅靜在2010年當選高雄市議員後進入財經委員會後，市議會就通過李雅靜服務處設址的市有非公用地及周邊土地辦理讓，李雅靜父親李東興買下這塊土地，並且贈與李雅靜。

2014年李雅靜將名下的土地轉讓給表妹，同年表妹買下服務處旁的土地，並於2016年控告該土地的原租用戶，要求對方拆屋。如今，土地登記在李雅靜和同住家人名下。

李雨蓁指出，市有的非公用地要進行變賣，都得經過市議會同意，依據《公職人員利益衝突迴避法》規範，公職人員的關係人包含配偶、同住家人及二親等以內親屬。請問李雅靜，你父親李東興買下這塊土地時，是否有進行身分揭露？透過表妹的名義購買土地、控告市民，是不是想迴避法律責任？這種一人當選，全家買地的模式，根本就是真實版大富翁。

▲楊佩樺表示，李雅靜、邱于軒這兩對貪心姊妹花都是透過議員的職權，來圖利自己、圖利家族。（圖／記者賴文萱翻攝）

台灣基進林園大寮區市議員參選人楊佩樺表示，鳳山有李雅靜涉嫌違反公職人員利益衝突迴避法，而林園大寮也有一位邱于軒，過去透過質詢施壓林園高中，每年都承包各級學校的營養午餐，至今也依然說不清楚到底有沒有違反公職人員利益迴避衝突法，這兩對貪心姊妹花都是透過議員的職權，來圖利自己、圖利家族。

▲劉航遠批評，透過議員的職權，遊走在法律的邊緣，來賺取自己和家族的利益，整個國民黨已經完全失格了。（圖／記者賴文萱翻攝）

台灣基進岡山橋頭燕巢永安彌陀梓官區市議員參選人劉航遠表示，李雅靜全家一起買地的事件，我們知道國民黨在高雄市議會已經形成了一個發大財產業鏈，透過議員的職權，遊走在法律的邊緣，來賺取自己和家族的利益，整個國民黨已經完全失格了。

▲民進黨高雄市鳳山區議員候選人蘇致榮今呼籲，「李雅靜出來說清楚講明白，不要迴避！」（圖／記者賴文萱翻攝）

「李雅靜什麼時候才要出來說明？」民進黨高雄市鳳山區議員候選人蘇致榮今也強調，李雅靜身為鳳山區議員，但是卻知法玩法，涉嫌違反公職人員利益衝突迴避法，但是她的說明卻是蒼白無力，身為鳳山區的市民一員。蘇致榮要呼籲，「李雅靜出來說清楚講明白，不要迴避！」





▲李雅靜強調，完全是「抹黑」，以惡意不實指控，意圖使人不當選。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於指控內容，李雅靜強調，完全是「抹黑」，以惡意不實指控，意圖使人不當選。她表示，該筆土地在陳菊市長主政時代，以合法、完備程序進行承購，一切公開透明。

李雅靜痛心說，選舉本該端出政見、以服務爭取鄉親認同支持，而非以烏賊手段、抹黑伎倆騙取選票。最後也呼籲，回歸正常選舉制度，爭取鄉親支持才是正道。