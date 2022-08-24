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社會 社會焦點 保障人權

短褲女想走後門...公車司機「前門對準她」　遭嗆：不想工作了？

記者許權毅／台中報導

台中有民眾23日晚間搭乘5路公車時，遇到一名白衣短褲女子質問司機為何不開後門，就站在駕駛座旁跟司機爭論，不斷跳針說「我不能從後門上嗎？不能嗎？回答我就好！」司機則說自己是貼心開前門，還把前車門「對準」女子，司機無奈地說要去投訴就去，短褲女則回說「你是不想工作是吧？」到下一站便離去。對此全航客運表示確實有此事，目前正在了解中。

▲▼短裙女想走後門！暖公車司機「前門對準她」　竟被嗆：不想工作了？。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

▲台中一名女子因為公車司機未開後門，跟司機起爭執。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

事發在昨（23）日晚間19時30分左右，台中5路公車正行經向上路一段，車上一名女子站在司機旁不斷爭論，女子認為司機沒有打開後門，甚至拿出手機拍攝司機，司機則表示自己將前車門就停在女子前方，是貼心想讓女子方便，不過短褲女不領情反說「你管我要不要走後門？我不能從後門上來？」讓司機無奈回說「好，不要吵了。」

▲▼台中第5路公車。（圖／記者許權毅拍攝）

▲台中第5路公車由全航客運經營。（示意圖／記者許權毅拍攝）

一旁民眾拍下爭論過程，跳出來勸說「人家司機是好意，要讓妳趕快上來！」司機回說「對啊，所以妳要怎樣妳去嘛，有種把我搞到沒有工作，這個小姐就OK了！」女子則反嗆「你不想要工作了是吧？」待公車抵達下一站後，女子便下車。

▲▼短裙女想走後門！暖公車司機「前門對準她」　竟被嗆：不想工作了？。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

▲女子在下一站便下車，事後也並未到客運公司投訴。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

車上民眾把影片上傳到臉書爆料公社，認為司機善心還要被不講理乘客應要投訴。對此，全航客運證實有此事發生，不過並非司機回報或是民眾投訴，目前正在了解狀況，也調閱監視器中。

台中第5路公車路線為台中車站－僑光科技大學，一路上行經三民路、向上路以及台灣大道等重要路線，尖峰時刻15到20分鐘一班、離峰20到30分鐘一班。

▲▼台中第5路公車。（圖／記者許權毅拍攝）

▲全航客運表示，目前正在了解狀況中。（示意圖／記者許權毅拍攝）

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