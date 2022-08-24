奇景！彰化1公里「鐵板路」凹陷破洞　鄉親頻摔車20年未改善

▲田尾鏽蝕鐵板路。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田尾鄉北鎮村平和路二段有一段超過1公里的「鐵板路」，在20多年加蓋至今，鐵板已經變形生鏽又凹陷腐蝕，近日還有民眾不慎騎上鐵板摔車受傷意外，甚至還有貓狗經過摔落，當地阿嬤說「真的危險」，到底還要忍受這條鐵板路多久？

台灣民眾黨參選人張勝彬說，所有鐵板幾乎都已經凹陷變形，根本無法承重，踩在上面隨時有可能掉進水溝裡，有部分路段甚至缺損，民眾只能簡易用木條或木板遮擋，還有民眾乾脆用顯眼招牌或花盆當成警示標誌，避免有人掉入水溝，今年初才有人摔車，3月間又有一名男子因為要閃小動物，誤騎上鐵板而摔車受重傷緊急送醫。

這條鐵板路他從小看到大，大多早已變形不堪使用，更不符合現代公共設施標準，還不斷有居民因為僅四米寬的道路寬度不大，可能隨時要閃車、閃狗或閃貓而騎上鐵板、不慎摔車，加上老人家、小朋友常在附近走動、玩耍，擔心一有不慎就發生危險。

張勝彬與當地居民不斷向相關單位爭取，經北鎮村長邱模、當地民代向水利會爭取到經費，結果卻是要分段處理，且第一階段只改善一小段約100多公尺，讓村長與當地居民傻眼，相關單位怎會分不清輕重緩急，難道要到出人命才會引起重視嗎？呼籲相關單位儘速前往處理，避免發生遺憾。