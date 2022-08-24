稱林信吾逾假未歸！曹瑞傑叔叔痛批外役監「泯滅人性」：傷口撒鹽

記者陳煥丞、戴若涵／台南報導

台南市安南區22日上午發生殺警命案，員警曹瑞傑、凃明誠慘遭割喉雙雙殉職，兇嫌林信吾為明德外役監逃犯，逃亡17小時後於新竹落網。矯正署長黃俊棠23日稱，林信吾是「逾假未歸」並非脫逃，曹瑞傑叔叔聞此說法氣炸，忍不住痛批，「太泯滅人性。」

▲台南殺警案殉職員警曹瑞傑的叔叔，受訪時痛罵外役監「逾假未歸」說法。（圖／記者陳煥丞攝）

明德外役監受刑人林信吾因強盜罪遭判刑8年4月定讞，於2020年8月11日入監，黃俊棠說明，林信吾是13日下午2時返家探視，預計15日下午2時返監，但當天2時10分仍然未歸，監方立即依規定通知家屬，並發函通報警局協尋，當天下午4時20分即函送台南地檢偵辦，相關處置均依規定呈報。他強調，「脫逃」與「逾假未歸」定義不同，「逾假未歸」意指放假期間未準時回來，「脫逃」則是指從監所脫逃。

對此說法，痛失親人的曹瑞傑叔叔感到相當無法接受，24日上午出面受訪時表示，家屬昨天聽到「逾假未歸」氣到不行，認為說加害者「逾假未歸」這4個字太沉重了，可以說是泯滅人性，根本是在家屬的傷口上灑上大把的鹽去刺痛。

曹瑞傑叔叔認為，逾假未歸是一個正常人的休假，而且主管應該會狂打電話，可是林信吾都「逾假」一個禮拜了，他直言「如果沒有這個因，會導致這2個員警身亡的果嗎」，他指出，一切都有邏輯可循，「如果明德外役監SOP都做得很好，逾假未歸我可以讓他講，可是是一個禮拜嗎？應該是3天內吧，甚至1天內。」

▲殺2警兇嫌林信吾逃亡17小時，於新竹落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曹瑞傑叔叔指出，如果明德外役監是一個有效、有能力的執行單位，不應該是這種態度，事發後再說逾假未歸，如果外役監有把罪犯追回來，這2個員警不會死，如果有做好把加害者抓回來，這2個員警今天還會正常執勤。

曹瑞傑叔叔忍不住痛批明德外役監，「太泯滅人性，有沒有努力、盡力、做到，有沒有回報？你有說明嗎？白紙黑字、你的系統有拿出來了嗎，沒有！只是開記者會說逾假未歸，灑完鹽要再灑冰水嗎？」

他更質疑明德外役監是在推卸責任，「明德外役監不屬於警政署，屬於法務部矯正署，講難聽一點、說重話，是認為管不到他嗎，所以可以用逾假未歸來闡述這件事情、他們的責任，2人的性命躺在那邊，他可以用這4個字形容嗎？」

曹瑞傑叔叔希望外役監，「能好好解釋這一塊，而不是先躲了再說，有沒有讀過將心比心這4個字，看到遺體痛到講不出話、痛暈，這不是假的，遇到才知道這是什麼感受」，他表示，家屬不想造成對立，也沒有想要高官為此下台負責，但從過去到現在發生這麼多殺警案，認為有關單位應該要檢討流程。