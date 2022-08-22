台東+168　衛生局提醒收到電子隔離通知書3天內下載留存

▲台東縣今新增168例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣22日新增168位確診者，148名民眾戶籍或居住地分在台東、20名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案46,069人、居隔者348人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至8/21下午16點為止，住院收治人數為20、加強版集中檢疫所為21人、居家照護現管人數有1305人。

台東縣衛生局表示，總計縣內目前共有1養護、2監所、1兒少安置機構群聚事件監控中，本日無確診。

近來常接獲民眾詢問有關申請隔離通知書，台東縣衛生局提醒民眾如確診或被匡列為密切接觸者，一般會收到電子隔離通知書，除非民眾非使用智慧型手機或無親友可以設定代領人，衛生單位則會寄送紙本通知書，提醒民眾若民眾一收到電子通知書請於3天內開啟(超過3天該頁面資料將無法開啟)並移至該頁面最後一頁點選下載備存，如需申請保險或請假證明再自行列印即可。

如民眾超過3天未收到隔離通知書者，請先至數位新冠病毒健康證明平台申請證明(https://reurl.cc/NR08A6)，如系統仍無法申請，請於上班時間撥打衛生單位電話申請(密切接觸者通知書請撥打隔離地鄉鎮市衛生所電話;確診隔離通知書請撥打衛生局疾病管制科089-331174)，民眾如有其他防疫問題可於上班日撥打衛生局(所)電話或至台東縣衛生局官網-主題專區-新冠病毒防治常見QA查詢，如夜間及假日有新冠疫情相關需立即處理問題請撥打台東縣1999專線。