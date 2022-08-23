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社會 社會焦點 保障人權

陳男睡一天醒來變殺警犯　阿嬤哭求「洗門風」還孫子清白

記者柯沛辰／綜合報導

台南市警局第二分局凃明誠、曹瑞傑22日追捕嫌犯，雙雙遭割喉殉職。案發第一時間，警方鎖定本身就是通緝犯的陳姓男子，將其列為重大嫌疑人，網友也肉搜灌爆陳男臉書，但最後證實真凶另有其人。陳姓阿嬤表示，孫子在她勸說下主動投案說明，相關單位應該要「洗門風」，還孫子一個清白。

警方表示，一開始之所以鎖定陳男，是因為陳有地緣關係，又是竊盜通緝犯。另外，殉職警手上的警用小電腦，上面最後一筆查詢資料顯示陳男，所以才將其列為嫌疑人。不過，警方不只鎖定一名嫌疑人，直到最後逐一排查，才確定是46歲林信吾涉案。

▲▼林信吾移送地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

▲凶嫌林信吾遭移送地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

如今真相大白，陳姓阿嬤23日對媒體表示，她一直相信孫子不會殺人放火，也不可能會殺警察，但她還是勸孫子主動到案說明。阿嬤說，她昨夜哭了一整晚，早上起來手腳還在發抖，相關單位冤枉她孫子，應該來村里「洗門風」。

原來，陳男感冒在朋友家睡一整天，睡醒才知道自己成為殺警通緝犯，請友人趕緊載他去投案。事實上，陳男本來身背3條罪名，一度猶豫要不要出面，但經過阿嬤勸說，加上鋪天蓋地的網路肉搜，最後選擇投案說明，並向警方喊冤「人不是我殺的！」

▲陳男臉書被網友灌爆。（圖／翻攝臉書）

回顧案發第一時間，陳男臉書被網友搜出，一則2021年2月23日發文寫下「凹蠻也要有個限度。該我了，最好都吞下去」，本來只有一則留言，結果至今有超過5400則留言，可謂一夜被灌爆。

對此，有網友製作哏圖，上面寫著「我今天早上感冒吃藥昏睡，剛剛晚上9:00起床，發現我被全國通緝，臉書被灌爆，阿嬤叫我趕緊投案，誰能比我慘？」在網上廣傳。

▼陳男被誤認殺警，網友製作哏圖。（圖／翻攝自臉書）

▲▼陳男被誤認殺警，網友製作哽圖。（圖／翻攝自臉書）

 

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