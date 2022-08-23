林信吾逃獄殺2警奪槍　媽媽哽咽談兒「被槍決也好」

記者柯沛辰／綜合報導

46歲林信吾殺2警奪槍，原生家庭也被起底。林嫌母親29年前不滿同居男友偷吃、逼她借錢，割下男方生殖器丟棄，逃亡整整9年才被逮捕，被判刑3年半。對此，林母回應，這些往事都已告一段落。不過，談到兒子犯案，她仍數度哽咽，強調絕對不會去探望兒子，「看要槍決或怎樣都好」。

根據《三立新聞網》報導，林母受訪時表示，29年前的事情已經過很久，後來都已處理好，不願再多談。至於兒子殺警奪槍，她哽咽地說，兒子自己做的事情就要自己承擔，就算槍決也好，她絕不會去探望。

林母說，兒子案發後沒連繫她，直到凌晨警方將人逮捕，才在上午通知她。事實上，她過去幾個月都有去監獄看兒子，有時兒子會寫信跟她要錢，或要求拿內衣褲。

▲林信吾傍晚被移送地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

矯正署長黃俊棠23日說明，林信吾申請13日下午2點返回鳳山探視，預計15日下午2點返監，但當天2點10分仍未歸，監方立即依規定通知家屬，並發函通報警局協尋，當天下午4點20分即函送台南地檢偵辦。

一週後，員警曹瑞傑、凃明誠22日攔查涉嫌偷車的林信吾，懷疑對方報假名，欲進一步釐清，不料林趁機持刀將涂割喉、奪槍，再朝警車上的曹連轟6槍，並追砍曹瑞傑致死，最後騎車逃逸，途中更換5種交通工具逃竄，還持槍到超商搶劫。

林信吾23日凌晨落網後，經警方訊問，傍晚被依殺人、強盜、竊盜等罪嫌移送台南地檢，預計檢方訊後將聲請羈押，交由台南地院裁定。

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