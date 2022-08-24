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林信吾4字曝光「逃獄原因」　剩1年多假釋卻犯殺警重案

記者黃翊婷／綜合報導

台南殺警案凶嫌林信吾在明德外役監獄服刑，8月13日返家探親卻逾期未歸，還在逃亡期間犯下殺警重案。其實，林信吾大約只要再服刑1年多就有機會假釋，為何仍要執意脫逃，台南市刑大大隊長林宏昇23日在記者會上提到，林到案後沒有詳細提及不回監獄的動機，僅表明「不想回去」，這段期間他就像遊民一樣，大多時間都待在公園內。

▲▼林信吾移送地檢署。（圖／記者陳以昇攝）

▲林信吾被警方移送至台南地檢署的畫面。（圖／記者陳以昇攝）

明德外役監獄副典獄長江振亨表示，林信吾犯強盜罪被判刑8年4月，2020年8月入監服刑，經外役監受刑人申請辦法申請遴選通過，2021年11月21日至明德外役監獄服刑，2028年才算刑滿，期間可以聲請假釋；林男2022年3月間依返家探視辦法申請返家探親，也有依規定回監報到，這次申請8月13日下午2時至8月15日下午2時返家探親，但15日下午逾期未返監報到，獄方聯絡家屬，對方表示當天早上林出門時有說要返監報到，人卻沒有出現，加上家屬聯絡不到人，獄方隨即向警方通報協尋，並報請台南地檢署檢方偵辦。

根據《刑法》規定，「受徒刑之執行而有悛悔實據者，無期徒刑逾25年，有期徒刑逾二分之一、累犯逾三分之二，由監獄報請法務部，得許假釋出獄。」也就是說，林信吾其實只要再服刑1年多就有機會假釋，他卻選擇脫逃，甚至在逃亡期間犯下殺警重案，震驚社會各界。

▲▼林信吾23日重回棄車地點。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▼▲林信吾23日重回棄車地點。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼林信吾23日重回棄車地點。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

台南市刑大大隊長林宏昇23日在記者會上提到，林信吾到案後沒有詳細提及不回監獄的動機，僅表明「不想回去」，他與親戚的關係較為疏遠，沒返回監獄的日子，就如同遊民一般待在公園內。此外，因為林信吾不使用手機，警方以土法煉鋼的方式逐一調閱附近監視器畫面，鎖定其行蹤，最終成功將人逮捕，目前正在清查他從15日起的通聯紀錄，不排除這段期間他曾與朋友聯繫。

隨著林信吾落網的消息曝光，林母也被起底過去曾因不滿同居人劈腿，將對方的生殖器割下，逃亡9年才被逮捕，並被法院依重傷害罪判處有期徒刑3年6月。林母事後對媒體表示，重傷害事件是29年前的事情，目前已經處理好了，她不想多談，但對於兒子殺警奪槍一事，她希望兒子自己做的事情要自己承擔，被槍決也好，她不會前往探望。

至於案件的最新偵辦進度，警方訊後將林信吾依殺人、竊盜、強盜等罪將移送台南地檢署偵辦；檢方23日晚間9時許複訊後，認為林嫌涉犯殺人等罪嫌重大，所犯是最輕本刑5年以上重罪，且有逃亡事實，因此向法院聲請羈押。

▼林信吾的逃亡路線。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

▲▼嫌犯林信吾逃亡路線。（圖／記者曾筠淇製）

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