南投僅3座縣立托育資源中心　蔡培慧：建立全天臨托服務平台

▲蔡培慧（右2）於縣立竹山區親子館公布「24小時臨時托育」政策。（圖／南投縣長參選人蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長參選人蔡培慧針對縣內嬰幼兒托育資源及托育服務高度嚴重不足問題，提出建立24小時臨時托育服務平台的構想，同時結合更多免費親職諮詢及課程，打造兒童多元成長、學習及遊戲空間，並強調若當選縣長，未來將結合參與式民主機制，聆聽家長的需求，也將持續爭取中央資源，為在地青年打造合適的托育環境。

蔡培慧日前與縣議員參選人陳玉鈴、李廣演、曾琮愷，鎮民代表參選人賴信宇和竹山鎮長陳東睦，於南投縣政府委託辦理的竹山區親子館前召開記者會，說明相關政見。

蔡培慧指出，南投縣近年來青年人口外流嚴重，人口已經跌破49萬大關，關鍵之一在於縣府幼托服務數量嚴重不足、設施服務不完善：全縣目前僅有南投市、埔里鎮及竹山鎮等3座縣立親子館（托育資源中心），其設施也遠遠無法滿足孩童遊戲學習等多元需求，當天還剛好遇到載著2名幼兒的年輕媽媽撲空、掃興而歸。

陳東睦說，竹山有2個親子館，一個是縣政府委辦的竹山區親子館，另一個是鎮公所於鎮立圖書館轉型設置的親子館，特地規劃出閱讀區、遊憩區、互動區等空間，也依不同年齡提供孩童各種設施，不但讓家長可有更多育兒資源，下午跟晚上時段也都開放，以便貼心服務工作繁忙的家長。

蔡培慧以鄰近的雲林縣為例，指其資源跟南投差不多，但托育中心服務卻做得更加完善：西螺鎮有高科技的公共育兒中心、虎尾鎮有綜合型社會福利館，提供科技與全齡的照顧服務。

蔡培慧承諾，未來不僅要做24小時的臨時托育公共服務，還要建設更多的托育硬體設施，其政策有4大方向：（1）提供包括新住民、原住民在內的民眾更多免費親職育兒課程及諮詢；（2）在各地親子館內，成立二手玩具共享中心，打造多元、共融與友善的兒童遊戲空間；（3）建立保姆職訓及媒合數位平台；（4）聆聽所有家長的心聲，打造屬於全民共享空間。