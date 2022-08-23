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點名國民黨這4人　民進黨批林姿妙罪證明確：還要一起繼續挺？

▲▼涉貪案的宜蘭縣長林姿妙與大女兒林羿伶，17日上午再度先後到宜檢應訊。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭縣長林姿妙。（圖／記者游芳男翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪污，23日遭宜蘭地檢署依《貪污治罪條例》、《洗錢防制法》等起訴。民進黨點出，正在競選縣市首長的國民黨台北市長參選人蔣萬安、新北市長侯友宜、國民黨桃園市長參選人張善政，都曾公開支持過林姿妙；國民黨主席朱立倫更是不畏黨內雜音，提名林姿妙連任宜蘭縣長，「國民黨還要一起繼續挺，堅持不道歉？」

民進黨今天表示，林姿妙利用職位貪瀆、公私不分，敗壞宜蘭縣政，辜負宜蘭鄉親對她的信任，但到現在還想以「政治追殺」來污衊檢調人員，企圖誤導縣民，痛批「這是宜蘭縣史上最大的醜聞，林姿妙本人應立刻向所有宜蘭縣民公開道歉，立即退選！」

民進黨指出，宜蘭地檢署以違反《貪污治罪條例》、《偽造文書》、《洗錢防制法》及超過7千萬元來源不明現金起訴林姿妙與其家族和縣府團隊成員，並建請從重量刑；正在競選縣市首長的蔣萬安、侯友宜、張善政都曾公開支持過林姿妙，朱立倫更是不畏黨內雜音，提名林姿妙繼續競選宜蘭縣長，「如今，林姿妙如此玷污民主，國民黨還要一起繼續挺，讓林姿妙繼續選下去？堅持不道歉？」

民進黨發言人黃彩玲也批評，現任縣長及其家族成員，因重大貪腐弊案遭起訴，可謂宜蘭縣史上最大的醜聞，林姿妙對不起宜蘭人，更讓「民主聖地」的光榮感蒙上污點，除了林姿妙本人應立刻向所有宜蘭縣民公開道歉、立即退選，作為提名林姿妙、為其背書的中國國民黨，也是難辭其咎，黨主席朱立倫該向國人道歉。

針對林姿妙涉嫌貪污一事，國民黨團書記長李德維回應，尊重司法單位，但希望這件事不要拖，趕快進入相關司法程序，還林姿妙公道，避免讓民進黨有很多攻擊的機會。

檢廉調查宜蘭縣政府、縣長林姿妙等多項弊案，包括宜蘭縣政府辦理大羅東地區治水防災區段徵收案、羅東機六用地旁1558地號農地免徵土地增值稅案、羅東鎮公所2019年晚會辦桌布置標案，以及林姿妙財產來源不明等案。檢方經蒐證，認有違反《貪污治罪條例》、《洗錢防制法》等罪嫌偵辦。

宜蘭地檢指出，本次檢方起訴15人，其中公務員有10人，包括林姿妙，而非公務員有5人，包括林姿妙女兒林羿伶，以及涉案地主。檢方表示，林姿妙從2010年擔任羅東鎮長至今，除薪資、租金之外，並無其他收入，但她的現金有7844萬多元，並無合理來源，且與收入不相當。

▼民進黨痛批朱立倫、蔣萬安、侯友宜、張善政挺林姿妙。（圖／翻攝自臉書）

▲▼民進黨痛批朱立倫、蔣萬安、侯友宜、張善政挺林姿妙。（圖／翻攝自臉書）

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