快訊／蔣萬安競辦還原過程：決議塗黑遮蔽疫苗合約的人就是陳時中

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨人士指國民黨台北市長參選人蔣萬安擔任疫苗採購調閱小組召集人，蔣萬安競選辦公室今（23）日下午透過聲明還原事實，當時堅持堅持塗黑疫苗合約的人就是時任衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中。

蔣辦還原成立疫苗採購調閱小組的完整過程，當時立法院要求成立調閱小組，不斷遭受阻力；衛福部推稱有「保密條款」拒絕提供資料，因此在綠委席次佔多數的狀況下，若不讓步妥協，恐怕無法成立調閱小組，更是連一張合約都看不到，「但絕非允許一張紙遮蔽掉1／2甚至2／3」。

蔣辦說明，去年10月20日出席「疫苗採購調閱小組」會議的15位立委中，僅有5位是國民黨籍、9位是民進黨籍；國民黨在人數上屈居劣勢，連會議節奏都無法掌控，活生生見證民進黨用多數暴力躲避國會調查。

蔣辦指出，當蔣萬安發現衛福部為了躲避調查，將原始合約大量塗黑遮蔽後，在一場調閱小組秘密會議中，蔣萬安以國際商務律師專業，發現合約中有保密條款的「例外規定」，當場就要求衛福部循「例外規定」將合約資料解密，衛福部卻支支吾吾，不願還原未遮蔽塗黑的合約，只會讓民眾更懷疑深究想遮蔽什麼？

蔣萬安競選辦公室提出「五問陳時中」，第一，衛福部及民進黨是否曾反對立法院成立調閱小組？第二，如果在野黨不同意衛福部遮蔽部分資訊，執政黨是否根本不同意成立調閱小組？第三，是誰將提供給立委的合約資料塗黑？難道是蔣萬安自己塗的嗎？第四，蔣萬安在會議上引用合約中「例外條款」要求提供完整的關鍵資料，衛福部為何拒絕？第五，陳時中喊公開透明，可不可以現在就公開合約？

蔣辦進一步提出，疫苗採購合約中的「例外規定」有註明，只要當地政府、法院或主管機關有調查需求，就可以將合約解密；解密的主動權就在蔡政府手上，民進黨與其四處抹黑打烏賊戰，何不直接公開合約？