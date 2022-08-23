許信良籲別追殺不同意識形態　執政者應解決「藍綠兩個敵國」危機

▲民進黨前主席許信良。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨副主席夏立言率團訪問中國，引發台灣社會高度質疑。民進黨前主席許信良23日受訪說，多數台灣人民不贊同國民黨的兩岸立場，但他不認為應該用「追殺」的態度面對不一樣的意識形態，若是民進黨要繼續在中央執政，應該解決內部「藍綠對抗幾乎變成兩個敵國」的危機，而桃園市長鄭文燦任內刻意擺平藍綠敵對，是正確的方向。

許信良今天與媒體茶敘時受訪稱，兩岸的困境是，在美中對抗越激烈狀況下，兩岸對抗就會越激烈，台灣和中國大陸的關係不可能脫離美國和中國的關係，就算國民黨執政，也不可能脫離這個原則，然而，這也是國民黨處境的困難，因為台灣人民自然會對中國有敵意，而不是對美國。

許信良分析，整體而言，這對國民黨選情不利，但是，他也不認為民進黨在年底地方選舉就一定會贏，因為台灣選民面對地方選舉與中央選舉的態度不同，在中央選舉時，可能考量國家安全問題，但也因為如此，就會在地方選舉時支持反對黨來「平衡」，如同過去選民不放心讓民進黨中央執政，但因為民主力量，就支持民進黨在地方獲勝。他預測，選民越不放心國民黨在中央執政，就會更支持國民黨在地方。

至於夏立言率團訪中引發輿論反彈，許信良表示，他不認為民進黨應該「追殺」這種不一樣的意識形態，因為越是面對中國威脅台灣的現狀，台灣就越要解決內部問題，要像正常民主國家裡面的「兩個政黨」，而不是現在「藍綠對抗幾乎變成兩個敵國」的狀況，甚至有國民黨支持者會認為「寧肯支持共產黨也不支持民進黨」，「兩個敵國」的狀況越來越嚴重，這對台灣絕對是最大的危機。

許信良說，現在想要改變現狀的是中國，因此緩和兩岸關係是中國的責任，不是台灣，但對於台灣內部，執政者有責任化解藍綠的敵對。他補充，鄭文燦是一個很特別的人，過去桃園政黨結構和雙北市一樣，本來就是藍大於綠，但經過鄭文燦執政8年，他很認真、刻意地去擺平藍綠的敵對，說不定因為他這麼做，會讓桃園的選民結構有所改變，這是一個重要的政治工作，也是正確的努力方向。

許信良更開玩笑稱，若鄭文燦要競選總統，可以喊出「讓桃園模式成為台灣模式」，這對他來說是最好的口號，因為民進黨想要繼續執政，就必須解決「藍綠是兩個敵國」的問題。至於副總統賴清德、前副總統陳建仁是否有這麼做？許說，我跟他不熟，不敢這麼說。