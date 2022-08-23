為陳明通抱屈　許信良：問題是制度「不應期待政治人物寫論文」

▲民進黨前主席許信良為舊識陳明通抱屈。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市前市長林智堅因論文門爭議退出桃園市長選舉，林在台大國發所的指導教授、國安局長陳明通也受輿論質疑。不過，民進黨前主席許信良23日受訪為陳抱屈說，陳的專業毋庸置疑，他是受到美國學界肯定的政治學者，問題在於，國家應該有不同制度讓政治人物進修，但沒必要讓他們寫論文、拿碩士；他更直言，林智堅在新竹市長任內攻碩，無法兩者兼顧，「他要不是壞市長，要不然就是壞學生」。

許信良今天與媒體茶敘時表示，陳明通跟他是舊識，必須為陳講話。他說，陳明通是一個好教授是無庸置疑的，他以政治科學研究台灣的地方派系、地方選舉，更受到美國學界肯定，這都不用懷疑，且「國家發展研究所」既然攸關國家發展問題，大量招收影響國家發展的政治人物進來，也是很合理的，如此一來也可以提高政治人物的素質，這是好事。

對於論文門爭議，許信良直言，問題在於，國家應該設計不同制度，讓政治人物進修，例如他過去在英國愛丁堡大學攻讀碩士時，發現當時英國政治人物沒有一個碩士，因為在歐美，讀碩士、博士是為了要在大學任教而繼續深造，政治人物沒有必要拿碩士，所以也不應該期待政治人物像一般學生一樣寫論文，但國家應該要有不同制度，讓政治人物進修，例如可以讓政治人物來大學進修，由學校頒予「政治人物進修班結業證書」。

許信良還說，陳明通是有條件可以教政治人物的人，實際上，寫論文和當市長是衝突的，如果要寫出很好的論文，那林智堅一定不是好市長，好市長跟好學生是衝突的，「他要不是壞市長，要不然就是壞學生」。