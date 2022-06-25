北韓11歲女童流暢英語爆紅！稱最愛《哈利波特》　宣傳平壤防疫生活

▲北韓11歲女童松雅以英語拍攝短片，聲稱自己是哈利波特的粉絲。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）早年往往透過穿著傳統服飾的中年女性主播，以流暢又具有威嚴的嗓音進行一系列對外宣傳活動，不過自從進入金正恩時代後，官方宣傳媒體開始成立YouTube頻道，新聞播報方式逐漸迎來轉變，甚至還有網紅拍攝短片宣傳平壤生活，一名年僅11歲的女童就以流暢英語，說明確診後當局的「完美應對」。

根據美國專門報導北韓消息的媒體《NK News》、南韓《中央日報》，隨著全球網路科技的發達，以及YouTube、Instagram等社群與影音網站帶起自媒體興起，北韓其實也做出一系列的改變，美女、兒童網紅開始拍攝短影音，甚至上傳至YouTube頻道，除了符合時代潮流，更能藉此營造正常國家形象，在全球海外各地獲取更多嚮往「烏托邦式」社會主義國家的粉絲。

自從北韓今年5月12日坦承國內爆發新冠疫情後，外界便擔憂醫療資源與基礎建設嚴重缺乏的北韓是否能足夠承擔疫情，官媒《朝中社》在政治方面的宣傳上，持續釋出北韓最高領導人金正恩視察藥局、指令軍醫官分配藥物，以及與妻子李雪主一起協助分配藥物的資訊。

不過洞悉全球自媒體興起現象的北韓，也開始懂得動用「個人網紅」對外進行宣傳。一名年僅11歲的女童松雅（송아，Song A，音譯）透過個人的YouTube頻道「Sary Voline」分別於今年4月、6月上傳共2支短片，她以流暢的英式英語進行自我介紹，以及描述自己與家人確診新冠肺炎後，北韓防疫當局如何派遣軍醫官實施防疫措施等。

松雅自稱是J•K•羅琳小說《哈利波特》的死忠粉絲，她用英語向觀眾介紹自己生活的平壤是一座非常美麗且壯觀宏偉的城市，「你去過平壤嗎？嗯，如果你來到這裡，你會完全感到驚訝，因為實際上你去的每一個地方都有遊樂園，孩子們可以無限享受，而且首都平壤的公園『非常有趣』，甚至連成年人都想去那裡玩。」

松雅在影片中介紹平壤中央動物園、紋繡水上樂園，並表示自己的英語之所以如此流暢，是因為母親從小時候變教導自己英語。她拿著小說《哈利波特》向觀眾打賭，看是誰最瞭解小說裡的內容。

在第2支影片中，松雅以童話般的歌聲向觀眾介紹北韓軍隊的「仁慈」，影片是在6月9日發佈上傳，也是首都平壤解除隔離的2周後，她在影片中描述自己確診新冠肺炎的經歷，「一周前，我躺在床上開始生病，我的體溫是39度，第2天情況更糟了，因為我的媽媽也倒下了，我非常擔心，因為家裡的藥快吃完了。」

此時此刻，影片的時間點轉到松雅確診的時刻，當時玄關門鈴響起，她發現前來拜訪的竟然是2名軍醫官，2名軍醫官不僅送來藥物，還為松雅親自量體溫。松雅透露，「朋友、鄰居、當地社區商店的工作人員在我們居家隔離時，帶來了巨大多汁的紅色草莓、餃子、蔬菜。」

松雅表示，「就像這樣，（疫情後）一切都像以前一樣在控制之中，每個人都很好！」

▲松雅外型酷似南韓童星李蕊，她在短片宣傳北韓如何透過軍醫官拜訪確診者住家維持防疫。（圖／翻攝自YouTube）

報導分析，其實北韓從2018年起開始出現一系列爆紅的當地網紅，例如真熙（Jin Hui）就曾透過一系列上傳至YouTube的短片宣傳首都平壤的觀光景點、庶民生活，還曾在全球新冠疫情爆發初期帶領觀眾逛平壤的超市，破解當地經濟民生物資短缺的「謠言」，而這一系列的手法皆出自於北韓國營的西光傳媒公司（Sogwang Media Corporation）。

報導指出，有證據顯示位於平壤的西光傳媒集團從2018年起主導北韓往紅利用自媒體進行宣傳的活動，許多精通英語、華語、俄語的北韓網紅出現在實驗性的短片中，以一種華麗卻明顯帶有腳本的方式為國家進行宣傳，金正恩長期以來擔心網際網路會威脅自身統治，禁止一般民眾連通網路，因此這些以個人社群帳戶所發佈的短影音內容，極有可能是當局所主導的。

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