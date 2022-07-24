北韓11歲女童當YouTuber ！流暢英語記錄生活爆紅　神秘尊貴身份曝

▲北韓11歲女童松雅以英語拍攝短片，聲稱自己是哈利波特的粉絲。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著網路科技的演變，北韓（朝鮮）不得不改變對外宣傳的模式，儘管先前曾為官媒、對外宣傳媒體在YouTube上設立頻道，卻因太過偏向政治性的聳動內容，而使頻道違反使用條款後遭到刪除，為此平壤當局開始安排美女、兒童擔任網紅，年僅11歲的女童松雅，更因其流暢的英語備受關注，近日她的尊貴身份也因此曝光。

今年就讀小學5年級的松雅（송아，音譯）是YouTube頻道「Sary Voline」的主要進行者，該頻道從今年1月27日創立以來共發佈5支影片，目前已累計6000多名訂閱者，她在第一支影片中便以流暢的英式發音問候觀眾，還透露自己之所以如此熟稔英語，是因為她是J. K. 羅琳小說《哈利波特》的死忠粉絲，她表示平壤是一座美麗且壯觀宏偉的都市。

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在第一支影片中，松雅先後介紹平壤中央動物園、紋繡水上樂園等知名景點，其中紋繡水上樂園更是北韓最高領導人金正恩親自下令、督導建設的觀光景點之一，可見松雅的YouTube頻道影片背後具有濃厚的官方宣傳意味。

第二支影片中，松雅則以自己與母親感染新冠肺炎的親身經歷，描述平壤當局對抗疫情的政策，包括動用朝鮮人民軍協助向民眾分配藥物、測量體溫。松雅表示，「朋友、鄰居、當地社區商店工作人員在我們居家隔離時，帶來了巨大多汁的紅色草莓、餃子、蔬菜。（疫情後）一切都如往常般在控制之中，每個人都很好！」

▲松雅來到平壤玉流兒童醫院。（圖／翻攝自YouTube）

第三支影片，松雅則是拿著自拍棒來到平壤玉流兒童醫院，該座醫院緊鄰平壤婦產科醫院，是近年來北韓宣傳工作的重點之一。松雅表示，她2011年時便是誕生於平壤婦產科醫院。從松雅的鏡頭可以看到，醫院內充滿許多新式醫療設備，且牆壁貼滿小熊維尼等卡通人物的貼紙。

第四支影片，則可以看到松雅帶著朋友松龍（송룡，音譯）來到平壤大城區域綜合餐廳吃水果刨冰。松雅以英語表示，「我喜歡吃紅豆刨冰與香瓜刨冰」；松龍則同樣以英語表示，「我喜歡吃番茄和西瓜口味的刨冰」，兩人用湯匙舀冰水吃後，用手撫靠著頭表示「頭痛」，試圖以少女們的清純逗笑觀眾。

▼松雅來到平壤大城區域綜合餐廳享用水果刨冰。（圖／翻攝自YouTube）

在最新一支的影片，則可以看到松雅前往紋繡水上樂園，從鏡頭可以窺探水上樂園內的設施包括各種游泳池、滑水道、SPA水療池，甚至還有人工造浪池與各種餐廳。

根據《NK News》，從松雅所拍攝的影片中，可以看到當她與朋友松龍前往刨冰店鋪時，松雅的後方竟然出現被馬賽克模糊處理的行人，報導分析可能是平壤當局派來監視、保護松雅的人員，證實松雅YouTube頻道的幕後操盤手極有可能是北韓金氏政權。

其實能言善道、外語實力出眾的松雅，從影片中不禁可以猜測她是含著金湯匙出生、長大的女孩。

▲松雅的外祖父李乙雪受封朝鮮人民軍元帥，深受金氏三代器重。（圖／達志影像／美聯社）

2016年以北韓駐英國大使館公使身份脫北、現為南韓執政黨國民力量國會議員太永浩（태영호）便向《NK News》、韓媒《世界日報》透露，松雅原名為任松雅，她的父親其實是前同事、北韓駐英國倫敦大使館外交官任俊赫（임준혁，音譯），至於松雅的外曾祖父則是北韓軍方元老李乙雪（리을설），李乙雪於2015年因肺癌病逝時，金正恩曾親自出席國葬。

松雅的外曾祖父李乙雪是歷經金日成、金正日、金正恩三代的朝鮮人民軍護衛司令官，曾是金日成東北抗日聯軍的戰士，1995年獲封「人民軍元帥」的稱號，2015年11月7日因肺癌病逝後，金正恩出席國葬時哭的一把鼻涕一把眼淚。

▼李乙雪國葬時，金正恩曾向松雅的外祖母李春熙握手致哀。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲松雅的母親、外祖母曾出現在松雅的影片中，過去更曾因李乙雪登上官媒拍攝的紀錄片。（圖／翻攝自NK News）

太永浩透露，松雅的母親（李乙雪的外孫女）曾因腦栓塞導致視力下降，因此李乙雪生前曾向金正恩託孤，盼能將他的孫女送往醫療技術先進的英國接受治療，金正恩答應以後，便派遣對英語一竅不通的任俊赫（松雅的父親）前往北韓駐英大使館擔任外交官，松雅才有學習英語的機會。

另外，松雅的影片中可以看到松雅外祖母李春熙（리춘희，音譯，李乙雪的女兒）、母親的身影，在李乙雪國葬時官媒《朝鮮中央電視台》新聞播放畫面中也可以看到，李春熙牽起金正恩的手的畫面，足以證實松雅一家出身顯赫，而李春熙的丈夫朴明國（박명국，音譯，松雅的外祖父）則先後擔任北韓駐澳洲大使館公使、外務省局長、外務省副相。

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