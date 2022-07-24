　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓11歲女童當YouTuber ！流暢英語記錄生活爆紅　神秘尊貴身份曝

▲▼北韓11歲女童松雅以英語拍攝短片，聲稱自己是哈利波特的粉絲。（圖／翻攝自YouTube）

▲北韓11歲女童松雅以英語拍攝短片，聲稱自己是哈利波特的粉絲。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著網路科技的演變，北韓（朝鮮）不得不改變對外宣傳的模式，儘管先前曾為官媒、對外宣傳媒體在YouTube上設立頻道，卻因太過偏向政治性的聳動內容，而使頻道違反使用條款後遭到刪除，為此平壤當局開始安排美女、兒童擔任網紅，年僅11歲的女童松雅，更因其流暢的英語備受關注，近日她的尊貴身份也因此曝光。

今年就讀小學5年級的松雅（송아，音譯）是YouTube頻道「Sary Voline」的主要進行者，該頻道從今年1月27日創立以來共發佈5支影片，目前已累計6000多名訂閱者，她在第一支影片中便以流暢的英式發音問候觀眾，還透露自己之所以如此熟稔英語，是因為她是J. K. 羅琳小說《哈利波特》的死忠粉絲，她表示平壤是一座美麗且壯觀宏偉的都市。

►北韓11歲女童流暢英語爆紅！稱最愛《哈利波特》　宣傳平壤防疫生活

在第一支影片中，松雅先後介紹平壤中央動物園、紋繡水上樂園等知名景點，其中紋繡水上樂園更是北韓最高領導人金正恩親自下令、督導建設的觀光景點之一，可見松雅的YouTube頻道影片背後具有濃厚的官方宣傳意味。

第二支影片中，松雅則以自己與母親感染新冠肺炎的親身經歷，描述平壤當局對抗疫情的政策，包括動用朝鮮人民軍協助向民眾分配藥物、測量體溫。松雅表示，「朋友、鄰居、當地社區商店工作人員在我們居家隔離時，帶來了巨大多汁的紅色草莓、餃子、蔬菜。（疫情後）一切都如往常般在控制之中，每個人都很好！」

▲▼松雅來到平壤玉流兒童醫院。（圖／翻攝自YouTube）

▲松雅來到平壤玉流兒童醫院。（圖／翻攝自YouTube）

第三支影片，松雅則是拿著自拍棒來到平壤玉流兒童醫院，該座醫院緊鄰平壤婦產科醫院，是近年來北韓宣傳工作的重點之一。松雅表示，她2011年時便是誕生於平壤婦產科醫院。從松雅的鏡頭可以看到，醫院內充滿許多新式醫療設備，且牆壁貼滿小熊維尼等卡通人物的貼紙。

第四支影片，則可以看到松雅帶著朋友松龍（송룡，音譯）來到平壤大城區域綜合餐廳吃水果刨冰。松雅以英語表示，「我喜歡吃紅豆刨冰與香瓜刨冰」；松龍則同樣以英語表示，「我喜歡吃番茄和西瓜口味的刨冰」，兩人用湯匙舀冰水吃後，用手撫靠著頭表示「頭痛」，試圖以少女們的清純逗笑觀眾。

▼松雅來到平壤大城區域綜合餐廳享用水果刨冰。（圖／翻攝自YouTube）

▲松雅來到平壤大城區域綜合餐廳享用水果刨冰。（圖／翻攝自YouTube）

在最新一支的影片，則可以看到松雅前往紋繡水上樂園，從鏡頭可以窺探水上樂園內的設施包括各種游泳池、滑水道、SPA水療池，甚至還有人工造浪池與各種餐廳。

根據《NK News》，從松雅所拍攝的影片中，可以看到當她與朋友松龍前往刨冰店鋪時，松雅的後方竟然出現被馬賽克模糊處理的行人，報導分析可能是平壤當局派來監視、保護松雅的人員，證實松雅YouTube頻道的幕後操盤手極有可能是北韓金氏政權。

其實能言善道、外語實力出眾的松雅，從影片中不禁可以猜測她是含著金湯匙出生、長大的女孩。

▲▼松雅的外祖父李乙雪受封朝鮮人民軍元帥，深受金氏三代器重。（圖／達志影像／美聯社）

▲松雅的外祖父李乙雪受封朝鮮人民軍元帥，深受金氏三代器重。（圖／達志影像／美聯社）

2016年以北韓駐英國大使館公使身份脫北、現為南韓執政黨國民力量國會議員太永浩（태영호）便向《NK News》、韓媒《世界日報》透露，松雅原名為任松雅，她的父親其實是前同事、北韓駐英國倫敦大使館外交官任俊赫（임준혁，音譯），至於松雅的外曾祖父則是北韓軍方元老李乙雪（리을설），李乙雪於2015年因肺癌病逝時，金正恩曾親自出席國葬。

松雅的外曾祖父李乙雪是歷經金日成、金正日、金正恩三代的朝鮮人民軍護衛司令官，曾是金日成東北抗日聯軍的戰士，1995年獲封「人民軍元帥」的稱號，2015年11月7日因肺癌病逝後，金正恩出席國葬時哭的一把鼻涕一把眼淚。

▼李乙雪國葬時，金正恩曾向松雅的外祖母李春熙握手致哀。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲▼李乙雪國葬時，金正恩曾向松雅的外祖母李春熙握手致哀。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲▼松雅的母親、外祖母曾出現在松雅的影片中，過去更曾因李乙雪登上官媒拍攝的紀錄片。（圖／翻攝自NK News）

▲松雅的母親、外祖母曾出現在松雅的影片中，過去更曾因李乙雪登上官媒拍攝的紀錄片。（圖／翻攝自NK News）

太永浩透露，松雅的母親（李乙雪的外孫女）曾因腦栓塞導致視力下降，因此李乙雪生前曾向金正恩託孤，盼能將他的孫女送往醫療技術先進的英國接受治療，金正恩答應以後，便派遣對英語一竅不通的任俊赫（松雅的父親）前往北韓駐英大使館擔任外交官，松雅才有學習英語的機會。

另外，松雅的影片中可以看到松雅外祖母李春熙（리춘희，音譯，李乙雪的女兒）、母親的身影，在李乙雪國葬時官媒《朝鮮中央電視台》新聞播放畫面中也可以看到，李春熙牽起金正恩的手的畫面，足以證實松雅一家出身顯赫，而李春熙的丈夫朴明國（박명국，音譯，松雅的外祖父）則先後擔任北韓駐澳洲大使館公使、外務省局長、外務省副相。

►北韓正妹捲土重來！「血拼＋拍網美照」宣傳平壤　擄獲年輕人的心

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
北韓11歲女童當YouTuber爆紅！　神秘尊貴身份曝
快訊／嘉義男自撞分隔島！車頭全毀　口吐鮮血命危
快訊／泫雅錄影中昏倒！　公司突發公告「行程全取消」
新竹球場「攝影機底下有坐人」9根鐵架固定　他驚：會壓死人！
連戰小中風後首度露面！　頭髮全白了
快訊／熱帶低壓生成！　最新路徑圖出爐
快訊／林智堅公布論文原創最新事證　「我是善意資料提供者」
《大學生》逸歡結婚了！露背紅婚紗激美　老公卻慘被罵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

吃完火腿卷後肚子爆痛！他「臭屁狂噴」5年　氣炸索賠715萬

北韓11歲女童當YouTuber ！流暢英語記錄生活爆紅　神秘尊貴身份曝

泰國猴痘首例出逃柬埔寨落網！曾在普吉島無套啪啪　142人檢查中

這次等不到「吳柏毅」了　他跑外送變悲劇！被人丟下橋

拜登新冠病情好轉！最新症狀曝光　白宮醫師：疑感染BA.5

加州小飛機墜海面　旁邊正在辦救生員大賽「即刻跳水救人」

男揭「2周猴痘地獄」超完整染疫史　肛門皮疹潰瘍！每天痛到尖叫

2000件行李滯留！德機場急喊少用「黑色行李箱」　原因曝光

送貨員病逝！正宮和23歲女友悲痛輕生　前妻13歲兒回家嚇壞

俄軍攻擊敖德薩　美卿布林肯痛批「可信度遭重創」

同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

奶狗見嬤掃完地想休息　獻椅子推好對位她穩坐

油漆「覆蓋抽屜」乾掉打不開　表姊蠻力拔開！差點飛出去

比莉被丟丟妹嚇到「跟周湯豪一樣」　「枸杞+干貝」料理首秀...自誇：我好厲害！

曾沛慈拍MV「哭到停不下來」　李李仁瘀青又破皮：有加薪嗎

大口狂灌聖河水沒在怕！　印度官員喝完2天後進院

舉手過馬路增加能見度？　他上街實測「連7台無視」

吃完火腿卷後肚子爆痛！他「臭屁狂噴」5年　氣炸索賠715萬

北韓11歲女童當YouTuber ！流暢英語記錄生活爆紅　神秘尊貴身份曝

泰國猴痘首例出逃柬埔寨落網！曾在普吉島無套啪啪　142人檢查中

這次等不到「吳柏毅」了　他跑外送變悲劇！被人丟下橋

拜登新冠病情好轉！最新症狀曝光　白宮醫師：疑感染BA.5

加州小飛機墜海面　旁邊正在辦救生員大賽「即刻跳水救人」

男揭「2周猴痘地獄」超完整染疫史　肛門皮疹潰瘍！每天痛到尖叫

2000件行李滯留！德機場急喊少用「黑色行李箱」　原因曝光

送貨員病逝！正宮和23歲女友悲痛輕生　前妻13歲兒回家嚇壞

俄軍攻擊敖德薩　美卿布林肯痛批「可信度遭重創」

T1對陣爐主BRO陷苦戰　Faker團戰一打四開秀...Zeus打40%輸出

腳毛太長看不下去了　阿金伸舌幫梳齊秒變「超直黑美腿」：免客氣

2國中生象鼻岩玩SUP　體力不支海上漂...海巡連人帶槳救上岸

吃完火腿卷後肚子爆痛！他「臭屁狂噴」5年　氣炸索賠715萬

動力火車私下模樣曝光　零偶包賣咖啡民眾超捧場

林智堅撒了12億爛蓋新竹棒球場　民進黨護航喊「辛苦」網氣炸

拒配合「恐吃15萬元罰單」　萬安演習明登場！北市須「離車疏散」

快訊／嘉義民雄轎車自撞分隔島！駕駛「口吐鮮血」命危搶救中

台南紅樹林生態賞遊新景點！　黃偉哲開箱雙春濱海遊憩區紅樹林棧道

泫雅驚傳錄影中昏倒！公司突發公告「行程取消」　4天前剛回歸

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

婦陳屍家中2年變白骨　房東「仍收到房租」

即／WHO宣布：猴痘為全球公衛「緊急情況」

情侶飛南韓首日確診　8天自由行7天在隔離

送貨員病逝！正宮和女友悲痛輕生　獨留前妻13歲兒

金融時報：中國警告美方　可能軍事回應裴洛西訪台

俄炸敖德薩　聯合國歐盟譴責俄毀約

譚德塞宣布猴痘為國際公衛緊急事件　創史上首例

日本首相表態「重啟核電」　近半民意支持

聯合國：極端熱浪將成夏季常態

日本駕駛狹路相逢「出拳對決」　網：很文明

烏克蘭糧食出口港遭炸　土防長：俄否認發動攻擊

正妹自拍炫耀跳槽加薪60萬　2周後被開除

俄烏戰爭爆發　專家：中國得以填補武器市場真空

紐約男自曝「2周猴痘地獄」：如廁痛到尖叫

更多熱門

相關新聞

日本駕駛狹路相逢「出拳對決」　網：很文明

日本駕駛狹路相逢「出拳對決」　網：很文明

「黑羊白羊過橋」的寓言故事，是開車族最不想遇到的困境，如果雙方僵持不下都不肯退讓的話，就很容易造成行車糾紛，甚至因此大打出手。不過在日本就有流傳了一段影片，兩車狹路相逢，竟然是猜拳決勝負，讓台灣網友看了之後大讚，「很文明」。

日媒評安倍遇襲警反應慢　讚南韓人肉防彈牆

日媒評安倍遇襲警反應慢　讚南韓人肉防彈牆

即／日本確診首破「20萬大關」！

即／日本確診首破「20萬大關」！

南韓BA.2.75累計3例　「打滿3劑」症狀輕微

南韓BA.2.75累計3例　「打滿3劑」症狀輕微

東京3天暴增10萬例確診！

東京3天暴增10萬例確診！

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮松雅網紅平壤YouTuber李乙雪金正恩

讀者迴響

熱門新聞

婦陳屍家中2年變白骨　房東「仍收到房租」

林志穎車禍「腫臉照」瘋傳家人：不生氣　救命恩人無奈揭委屈

宥勝不忍了！重砲要求編劇道歉「自私低劣」

「明年房市泡沫破裂！」　學者點名這些區跌價最慘逾3成

林志穎自撞重傷　救援者曝「未繫安全帶」

林志穎撞壞號誌桿！桃園市府要求償　造價曝光

林口長庚組團！林志穎若「臉部重建」至少治療1年

看謎片男主角好眼熟...驚覺片中AV男優「是親弟」

快訊／國家警報響！08：32規模5.2地震　最大震度4級

快訊／新竹棒球場砸12億卻負評如潮　林智堅道歉了

網紅家中直播「全身被潑油」燒死　前夫判死刑已槍斃

快訊／台鐵死傷事故　延誤路段曝

網質疑搶林志穎功勞　救人攝影師無奈：沒這麼偉大

10歲男童玩懸空橋墜谷　爸抓不住崩潰痛哭

友邦9億蓋大聯盟認證球場！　網反觀新竹：沒比較沒傷害

更多

最夯影音

更多
同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全
起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

奶狗見嬤掃完地想休息　獻椅子推好對位她穩坐

奶狗見嬤掃完地想休息　獻椅子推好對位她穩坐

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面