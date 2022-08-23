快訊／評地方選戰情勢　前主席許信良：不認為民進黨會有重大突破

▲民進黨前主席許信良。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉年底登場，其被視為總統蔡英文第二任期的「期中考」，更將牽動2024總統大選情勢。民進黨前主席許信良23日受訪指出，「不要認為整體國安形勢對民進黨有利，就一定以為民進黨在地方有利」，從過去經驗來看，選民面對中央選舉和地方選舉的態度不同，基於民主制衡的原則，加上國民黨在地方執政有優勢，「我不認為民進黨在地方選舉會有重大突破」。

許信良今天與媒體茶敘時提出一個選舉理論，他分析，依照過去經驗，台灣選民有智慧，若希望某個政黨在中央執政，在地方選舉就會因為制衡的想法，越支持另外一個政黨，加上國民黨現在地方執政上本就有優勢，因此，不要認為整體國安形勢對民進黨有利，就以為民進黨一定在地方選舉有利，「民進黨要翻盤並不容易」。

許信良大膽預言，台灣選民是很有智慧的，現在人民普遍確實不贊成國民黨的兩岸立場，所以不放心讓國民黨在中央執政，但基於民主制衡原則以及過去經驗，不少選民會在地方選舉投給國民黨，不讓民進黨在每一次選舉都這麼容易。他補充，如同過去選民不放心民進黨中央執政，然而因為民主力量，選民就支持民進黨在地方獲勝，而總統蔡英文之所以可以連任，也是因為她不是典型的民進黨人。

至於目前民進黨只有7個執政縣市，年底是否可能有所成長？許信良說，個別席次很難判斷，但現今綠營執政，然而版圖還是藍大於綠的桃園市、基隆市、新竹市要保住確實不容易，台北一對一不會贏，三腳督則很難說。