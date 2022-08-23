「不用懷疑鄭寶清的影響力」　許信良：民進黨不能再不當一回事

▲民進黨前主席許信良。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選舉將在年底登場，新竹市前市長林智堅因論文爭議宣布退選後，立委鄭運鵬獲徵召接棒，不過，政壇仍高度關注，前立委鄭寶清是否有可能脫黨參選。對此，民進黨前主席許信良23日受訪表示，不用懷疑鄭寶清在桃園的影響力，他個人認為，鄭過去1年來的努力，並沒有受到應有的尊重，呼籲民進黨不該像過去一樣不當一回事。

鄭寶清日前曾批評民進黨「堅下鵬上」是「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」，近期他接受媒體專訪時，被問及是否有可能脫黨參選？鄭語帶保留僅說，他現在天人交戰，內心非常掙扎，要抉擇是要「站在民進黨的立場」，或者是「站在人民的立場」。

對此，許信良今天接受訪問表示，這一年來，鄭寶清是最想當桃園市長，也最認真跑基層的人，鄭當過3屆立委，在台鹽董事長任內做得非常好，然而，「我個人認為，他的努力沒有受到應有的尊重」，所以鄭寶清今天會這麼氣憤。

許信良向民進黨喊話說，面對鄭寶清可能脫黨的危機，民進黨不能再像過去一樣，不當一回事，如果他真的脫黨，對民進黨來說將會有非常嚴重的影響，「他有影響力啦，不用懷疑這個」，也不能低估這一年多以來，提名過程的紛紛擾擾，這都會有加乘效果。

此外，許信良提出一個選舉理論指出，依照過去經驗，台灣選民有智慧，若希望某個政黨在中央執政，在地方選舉就會越支持另外一個政黨，因此，不要認為整體國安形勢對民進黨有利，就以為民進黨一定在地方選舉有利。他大膽預言，若是民進黨不把鄭寶清可能脫黨當一回事，恐將刺激選民「平衡」的智慧。

許信良補充，桃園市長鄭文燦是一個很特別的人，過去桃園政黨結構和雙北市一樣，本來就是藍大於綠，但經過鄭文燦執政8年，他很認真、刻意地去擺平藍綠的敵對，化解「藍綠對抗幾乎變成兩個敵國」的窘境，說不定因為他這麼做，會讓桃園的選民結構有所改變，這是一個重要的政治工作，也是正確的努力方向。

許信良更開玩笑稱，若鄭文燦要競選總統，可以喊出「讓桃園模式成為台灣模式」，這對他來說是最好的口號，因為民進黨想要繼續執政，就必須解決「藍綠是兩個敵國」的問題。至於副總統賴清德、前副總統陳建仁是否有這麼做？許說，我跟他不熟，不敢這麼說。