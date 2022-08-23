高醫槍擊台南殺警連環爆　柯志恩：台灣治安該好好收緊神經

記者賴文萱／高雄報導

台南市員警曹瑞傑、凃明誠慘遭割喉殉職，嫌犯林信吾經過一天逃亡，今（23日）清晨4點36分在新竹的客運站落網。針對高醫槍擊案、台南殺警案接連發生，國民黨高雄市長候選人柯志恩表示，台灣治安的確要好好收緊神經，國民黨團也已提出應該要適度修正《警械使用條例》，警察是保護人民的保母，一定要維護他們的安全，這點是無庸置疑的。

▲台南殺警兇嫌林信吾清晨落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

高雄上週才剛發生高醫候診區殺人案，昨又發生震驚社會的台南殺警案，引發社會對於治安的質疑。柯志恩今天受訪表示，這裡面有太多事情要做檢討，為什麼嫌犯從外役監逃出卻沒人察覺，讓他做出這麼可惡的事情，尤其現在還是有逃犯仍逃出在外，台灣治安的確要好好收緊神經。

▲▼柯志恩今日赴八二三台海戰役紀念館，向823英雄致敬。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩另提到，國民黨黨團已在台北召開記者會，支持應適度修正《警械使用條例》，因為太多殺警、襲警事件發生，但警察在保護自己的部分，仍受限於目前法令。她說，雖然內政部長徐國勇有說大膽用槍，但其實很多警察也可能會觸犯過失殺人罪，因此對於警械用法應該要通盤檢討，台灣整個治安如何讓大家心安，好好監督追溯。

▲林信吾押解進警局。（圖／記者黃彥傑攝）