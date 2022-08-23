「台式龐克」歌舞野台戲免費看！《我是天王星》10月起全台巡迴

▲兩廳院「藝術出走」今年與阮劇團合作，帶來充滿「台味龐克搖滾」的歌舞戲《我是天王星》。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

兩廳院「藝術出走」來了！今年跟野台戲經驗豐富的阮劇團合作，帶來充滿「台味龐克搖滾」的歌舞戲《我是天王星》，由楊大正、黃鐙輝、蔡振南、江惠儀領銜主演，10月1日在嘉義民雄展開，緊接於全台7縣市巡迴免費看，給觀眾如同「流水席」般的演出感受。

兩廳院「藝術出走」計畫緣起於2015年兩廳院封館整修，雖然暫時不如容納觀眾，卻讓表演「走出去」，走入鄉鎮搭起舞台免費演出，讓民眾能夠全家大小一起看戲，也實現了「文化平權」，超越階級，每個人都享有欣賞表演藝術的機會，8年來不間斷。

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▲《我是天王星》由楊大正、江惠儀、蔡振南、黃鐙輝領銜主演。（圖／記者林育綾攝）

《我是天王星》由汪兆謙執導、吳明倫編劇，以戰後台灣娛樂事業與文化為背景，描寫年輕有才，但失意在家老的電影導演樂天，因緣際會得到歌仔戲團「黎明社」團主賞識與支持，將歌仔戲《梁山伯與祝英台拍成台語電影。一群人各自懷抱夢想，在追逐夢想的路上歷經挫折、療癒與成長的故事。

劇中的「黎明社」靈感來源為陳澄三於1934年成的「麥寮拱樂社」，拱樂社原為雲林麥寮拱範宮，為南管社，而後加入歌戲團，替歌仔戲帶來種種變革，也使「拱樂社」成為當時重要的代表。而陳澄三也是「波蜜果菜汁」的發明人。

吳明倫說，劇中的時代背景，是歌仔戲仍然引領風騷、電影藝術蓄勢待發的年代，兩種藝術形式與娛樂文化互相競爭，也彼此拉拾，反應在世代的溝通上，同樣也有類似的衝擊與平，包括誤解、自我質疑與矛盾，因此將夢想尋、世代和解以及當時的文化現象並置在一起。

男主角樂天將由滅火器主唱楊大正、影視雙棲藝人黃鐙輝 2人共同飾演，輪番展現個人魅力；女主角則由金曲歌后江惠儀擔任，跟三金得主蔡振南同台飆演技及大展歌喉，演唱多首耳熟能詳的經典歌曲。

其中黃鐙輝還提到，當初自己從竹科離職時，就是為了要完成夢想，他喜歡搖滾樂，又想演舞台劇，沒想到這次「一次圓夢」，讓他直呼除了爽跟開心沒有別的。

▲「藝術出走」走入鄉鎮，讓每個人都享有欣賞表演藝術的機會。（圖／記者林育綾攝）

同時邀請作曲家柯鈞元創作原創曲，改編台語經典流歌曲與歌仔調，以「龐克曲風」做全新的詮釋，搭配知名樂手康杰睿現場演奏，還有阮劇班底顧軒、吳盈萱、莊庭瑜、戴文欣、李冠億、鍾汶叡、廖庭筠、蔡均培⋯等歌舞演出，打造全新的「台式混搭龐克歌舞戲」。

汪兆謙也說，自己從小喜歡辦桌，想到天王星這齣戲時，就很直覺想到流水席的感覺，快速、精準把好的菜色端到人們眼前。因此這次透過劇團長年訓練的演員系統，帶來在野外如同流水席一般的演出感受；而明星陣容就像特別的主菜，阮劇團演員則是訓練精良的流水席工班，讓觀眾享受一場南部風格澎湃誠情的流水席饗宴。

《我是天王星》即將於10月1日～11月27日巡北中南，免費入場，從嘉義民雄早安公園開跑，再到花蓮美田徑場、彰化林市公十九晴雨球場、新竹縣政府文化局文化廣場、屏東西勢玉清宮前廣場、台南市立書館總館旁道路，最後是台北國家兩廳院生活廣場。

▲《我是天王星》即將於10月1日～11月27日巡北中南，免費入場。（圖／記者林育綾攝）