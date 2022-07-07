又仁私心推薦下半年必看展覽！購票用OPENTIX再享OPENTIX紅利點數回饋

▲全方位創作藝人「又仁」揣摩角色唯妙唯肖，每每有新作品都獲得極高迴響。（圖／記者周宸亘攝，下同）



記者張惠媛／台北報導

忙碌的生活空擋，好不容易有時間喘息，你會做些什麼來撫慰被工作壓得喘不過氣的心情呢？藝文展演活動種類多元、型態輕鬆，還可以一窺創作者們的心路歷程，不管是喜愛拍照打卡，還是細細品味每個作品細節，又或是特別享受具衝擊感的聲光效果、熱愛沉浸式的觀展體驗，閒暇時間出門看場展覽、欣賞一齣戲劇演出，都能為自己的心靈補足能量，充飽電之後，又有心情與動力面對全新的挑戰。

欣賞藝文展演活動，已是現代人普遍的興趣，更是紓壓管道，陶冶心靈之餘，對於創作者來說還能刺激靈感，以模仿女性角色走紅的全方位創作藝人「又仁」，藉由《一鏡到底：秀娥系列》將每個家庭中常見的媽媽透過他獨特的視角詮釋，唯妙唯肖，「秀娥」的行為舉止和談話內容相當平實，卻也因為貼近日常生活的風格，更加觸動人心，又仁所詮釋的「秀娥」更被譽為「國民媽媽」。

▲看展、看劇對又仁來說是滋養靈感的養分。



因著對戲劇的熱愛而從觀光科系休學，考上台灣藝術大學戲劇系後進而投身劇場，又仁所揣摩的每一個角色都獲得極高迴響，除了科班出身的專業之外，他亦相當擅長觀察人物的行為舉止，模仿風格不走浮誇路線，而是如同隔壁鄰居那般，樸實又幽默。精湛的模仿功力並非一簇可幾，創作過程中也不可能一路平順，「把喜歡做的事情變成工作之後，一直不斷地創作，很容易會覺得太過消耗，也會很累，對我來說這些展演活動都是靈感養分，是我很重要的休息時刻。」坦言自己非常喜歡看展，又仁分享：「我喜歡把自己丟進空間裡，看展的時候就好好享受、沉浸在這樣的狀態之中，這會讓我有動力可以繼續創作。」

▲OPENTIX前身為兩廳院售票系統，又仁表示現在的介面更乾淨好上手。



劇場演員出生的又仁，平時相當關注各種演出活動，周遭朋友們也會分享各類展演資訊，又仁就表示：「身邊藝文圈的朋友很常使用OPENTIX，其實就是之前的兩廳院售票系統，搜尋演出非常方便，對我來說是最快的管道，從以前的兩廳院售票系統到現在的OPENTIX，介面變得比較乾淨也更好操控。」對於平時沒有特別關注展演資訊的人，在不知道該從何處尋找相關訊息的時候，OPENTIX相當容易上手。

▲購票還可享OPENTIX紅利點數，1點等於新台幣1元，滋養心靈也省荷包。（圖／翻攝自OPENTIX）

OPENTIX不僅操作便利，7月1日起至2023年6月30日還有OPENTIX紅利點數，1點等於新台幣1元，首次欣賞消費可獲50點OPENTIX紅利點數，二次購票及跨域購票則享100點OPENTIX紅利點數，最高可獲250點，點數使用期限至2023年6月30日前，又仁強調：「幫家人朋友買票我也都用OPENTIX，尤其是自己的演出，自己的回饋當然要自己賺！」滋養心靈也一起省了荷包。

又仁表示自己一年大概會挑選3～4場展覽觀展，工作沒有那麼忙碌的時候，劇場演出也會看個5、6場，他特別喜歡沉浸式、互動感強的展覽設計及音樂劇等，也相當關注歷史議題，又仁自己除了戲劇，更跨足音樂及視覺創作，因此特別容易被跨領域結合的內容吸引，對於下半年度的展演活動，他首要推薦「普立茲新聞攝影獎80週年展」，「大學的時候就有跟朋友去看過普立茲攝影展，覺得透過影像跟新聞攝影結合的衝擊非常大，普立茲新聞獎本身就有很長的歷史，這次又是涵蓋了80年來的作品，可以從歷史上跟現今狀況做對比，重新檢視社會現況。」

此外，又仁還推薦了「Hello Ouchhh：AI數據藝術展」，「我從白晝之夜就有開始關注這個來自土耳其的AI藝術團隊，這次的展覽將知名畫作用AI技術重新詮釋，結合古今，又融合了設計、建築、音樂、歷史，我真的超期待！」又仁興奮說道。每一場文化饗宴都能在心中累積成滿滿能量，下半年展演活動多，先安排好時間、上OPENTIX把票買起來，揪上好友一起為心靈充電。

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【廣告】本文由OPENTIX兩廳院文化生活委託，文化部贊助