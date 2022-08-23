　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「綠營別再偷換概念」　他提3法條怒批：逃獄就是逃獄，於法有據！

▲▼資深媒體人黃揚明受訪 爆料。（圖／記者屠惠剛攝）

▲資深媒體人黃揚明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

明德外役監稱台南殺警案凶嫌林信吾未依規定返監報到為「逾期未歸」而非「逃獄」，資深媒體人黃揚明23日提出《外役監條例》第21條第3項、《外役監受刑人返家探視辦法》第7條第3項及第8條第1項，痛批執政黨不要再偷換概念，林信吾8月15日就該回外役監了，直到8月22日還在外閒晃，「這就是逃獄！於法有據。」

根據《外役監條例》第21條第3項，「受刑人經依前二項規定許其返家探視，無正當理由未於指定期日回監者，其在外日數不算入執行刑期，且其故意者，並以脫逃論罪。」與《外役監受刑人返家探視辦法》第7條第3項，「回監期日，以外役監認定已無正當理由後之8小時為限。」、第8條第1項，「返家探視之受刑人無正當理由，未於指定期日內回監者，外役監應即移送該管法院檢察署偵辦及通知返家當地警察機關，並陳報法務部矯正署。」

黃揚明說，透過以上3則法條可知，返家探視無正當理由逾期未歸超過8小時，就應該視為脫逃，脫逃者應移送地檢署並通知當地警察機關發布通緝；林信吾8月15日就該回外役監了，直到8月22日還在外閒晃，「這就是逃獄！於法有據。」

明德外役監典獄長今早出面說明，林信吾因犯下強盜案件而入監服刑，並於2021年12月21日進入明德外役監，根據外役監受刑人返家探視辦法，林信吾的刑期可每三個月申請返家探視，而他3月間也曾返家過，當時一切正常，並準時返監，而此次他再度提出申請，外役監也核准他於8月13日下午2時放假外出，並規定其15日必須返監，但卻逾假未歸。

典獄長表示，外役監發現後立即聯繫家屬了解情況，同時也通報警方協尋，並函請地檢署偵報，亦多次連絡家屬，請家屬規勸其返監執行，惟家屬表示不知其下落，外役監一切依照規定進行。對於此次殺警案發生，外役監表示，未來會加強考核，另外也對此案深表遺憾，也對家屬致上最深的哀悼之意。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
颱風環流「今晚開炸雨彈」！雨最猛區域出爐
快訊／狠殺台南2警！林信吾「殺人、竊盜、強盜罪」移送地檢
帳戶多了近2300萬！他打電話想更正...得知中頭獎「嚇到發
警察用槍責任「改國賠」　警械使用條例已躺立院1年半
快訊／曹瑞傑中38刀、凃明誠17刀！　解剖未見槍傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林信吾強盜罪可外役監　法務部將檢討外役監遴選辦法

快訊／蔣萬安競辦還原過程：決議塗黑遮蔽疫苗合約的人就是陳時中

許信良籲別追殺不同意識形態　執政者應解決「藍綠兩個敵國」危機

為陳明通抱屈　許信良：問題是制度「不應期待政治人物寫論文」

「和平不是靠敵人的施捨」　蔡英文：侵略台灣將付出很大代價

國民黨為殉職2警默哀怒嗆「誰負責」　他反批：消費員警打擊士氣

點名國民黨這4人　民進黨批林姿妙罪證明確：還要一起繼續挺？

警方誤列嫌疑犯　他批徐國勇督導不嚴：底下人螺絲掉滿地

快訊／評地方選戰情勢　前主席許信良：不認為民進黨會有重大突破

「不用懷疑鄭寶清的影響力」　許信良：民進黨不能再不當一回事

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

囂張哥拿別人帽子擦手被勸　推倒車掏30萬元狂甩：我賠

去玩拉霸！4人堅飛柬埔寨　見航警笑稱：遇壞人跟他拚

台南2警被殺！徐國勇下令緝兇　「遇有反抗就用槍械絕不客氣」

林信吾強盜罪可外役監　法務部將檢討外役監遴選辦法

快訊／蔣萬安競辦還原過程：決議塗黑遮蔽疫苗合約的人就是陳時中

許信良籲別追殺不同意識形態　執政者應解決「藍綠兩個敵國」危機

為陳明通抱屈　許信良：問題是制度「不應期待政治人物寫論文」

「和平不是靠敵人的施捨」　蔡英文：侵略台灣將付出很大代價

國民黨為殉職2警默哀怒嗆「誰負責」　他反批：消費員警打擊士氣

點名國民黨這4人　民進黨批林姿妙罪證明確：還要一起繼續挺？

警方誤列嫌疑犯　他批徐國勇督導不嚴：底下人螺絲掉滿地

快訊／評地方選戰情勢　前主席許信良：不認為民進黨會有重大突破

「不用懷疑鄭寶清的影響力」　許信良：民進黨不能再不當一回事

小S現身六福村「誇張裝扮」被側目！　眼尖粉絲抓包：一看就是妳

驚悚！北投女騎士「螃蟹式左轉」遭水泥車擊落　網：命撿來的

林信吾強盜罪可外役監　法務部將檢討外役監遴選辦法

金控利益衝突規範被掃到！　新光金總經理吳欣儒夫婿恐丟華南金董事

全台最大玩具共享園區年底動工　台塑生醫王瑞瑜加碼捐千萬

無法釋懷！好兄弟14年前遭奪槍殺害　彰化縣警局警官泣不成聲

愛犬躲草叢她一眼認出「太簡單了吧」　千人找到眼花...到底在哪？

出遊踩點必去！超商「5大人氣卡通門市」　獨家七龍珠主題店在林口

攝護腺肥大「腫如棒球」！他頻卡尿卻因「這病」不敢動刀　

身旁8年級「隨便都買上千萬房」　他驚都做這1行！網認證：超敢衝

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

政治熱門新聞

林靜儀大型翻車現場！　媒體人酸爆

林信吾殺警應判死？　蘇貞昌：死刑執行由法務部依權責辦理

3殺警死囚未執行死刑　蔡清祥曝原因：可以執行的都執行了

「打擊犯罪絕不手軟」　蔡英文：感謝最短時間將殺警嫌犯逮捕

17年前殺警案凶嫌死刑至今未執行　他見游錫堃今喊「判死」怒了

蔡英文改明天下午弔唁余苑綺　今先赴台南慰問殉職警家屬

勇警喪命　蔡英文：加速警械使用條例修法、通盤檢討外役監標準

幕後／網紅Bump批評讓駐外館很氣餒　外交官一次還原事件真相

林姿妙7000萬現金來源不明、女兒召官員下指令　檢方共起訴15人

林靜儀「甩鍋中介法」　苦苓驚：變壞速度比范雲快

兇手判死竟變「國家養」　國民黨：王信福殺警案32年仍未執行死刑

LIVE／明德外役監逃犯殺2警　法務部長1600親上火線說明

「桃園要出大事了！」　黃暐瀚：選情會爆炸性重新洗牌

蔣萬安批疫苗採購黑箱　陳時中駁：你就是調閱小組召集人

更多熱門

相關新聞

林姿妙涉貪遭起訴　民進黨：對不起民主聖地宜蘭「應立即退選」

林姿妙涉貪遭起訴　民進黨：對不起民主聖地宜蘭「應立即退選」

宜蘭縣長林姿妙與縣府團隊捲入貪瀆案，宜蘭地檢署23日起訴縣長林姿妙、林姿妙的女兒林羿伶，建請法院從重量刑。對此，民主進步黨發言人黃彩玲表示，現任縣長及其家族成員，因重大貪腐弊案遭起訴，可說是宜蘭縣史上最大的醜聞，林姿妙對不起宜蘭人，更讓「民主聖地」的光榮感蒙上污點，除了林姿妙本人應立刻向所有宜蘭縣民公開道歉、立即退選，作為提名林姿妙、為其背書的中國國民黨，也是難辭其咎，黨主席朱立倫該向國人道歉。

林信吾連犯4罪！全場砲轟「外役監門檻太低」

林信吾連犯4罪！全場砲轟「外役監門檻太低」

通緝犯平台查無此人　高虹安：制度漏洞枉死2名員警

通緝犯平台查無此人　高虹安：制度漏洞枉死2名員警

外役監共收容2016人　矯正署長：10年來45件返家未歸

外役監共收容2016人　矯正署長：10年來45件返家未歸

林信吾「兩度放假」失聯1週卻殺警　網怒轟法務部

林信吾「兩度放假」失聯1週卻殺警　網怒轟法務部

關鍵字：

黃揚明逃獄明德外役監民進黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面