「綠營別再偷換概念」　他提3法條怒批：逃獄就是逃獄，於法有據！

▲資深媒體人黃揚明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

明德外役監稱台南殺警案凶嫌林信吾未依規定返監報到為「逾期未歸」而非「逃獄」，資深媒體人黃揚明23日提出《外役監條例》第21條第3項、《外役監受刑人返家探視辦法》第7條第3項及第8條第1項，痛批執政黨不要再偷換概念，林信吾8月15日就該回外役監了，直到8月22日還在外閒晃，「這就是逃獄！於法有據。」

根據《外役監條例》第21條第3項，「受刑人經依前二項規定許其返家探視，無正當理由未於指定期日回監者，其在外日數不算入執行刑期，且其故意者，並以脫逃論罪。」與《外役監受刑人返家探視辦法》第7條第3項，「回監期日，以外役監認定已無正當理由後之8小時為限。」、第8條第1項，「返家探視之受刑人無正當理由，未於指定期日內回監者，外役監應即移送該管法院檢察署偵辦及通知返家當地警察機關，並陳報法務部矯正署。」

黃揚明說，透過以上3則法條可知，返家探視無正當理由逾期未歸超過8小時，就應該視為脫逃，脫逃者應移送地檢署並通知當地警察機關發布通緝；林信吾8月15日就該回外役監了，直到8月22日還在外閒晃，「這就是逃獄！於法有據。」

明德外役監典獄長今早出面說明，林信吾因犯下強盜案件而入監服刑，並於2021年12月21日進入明德外役監，根據外役監受刑人返家探視辦法，林信吾的刑期可每三個月申請返家探視，而他3月間也曾返家過，當時一切正常，並準時返監，而此次他再度提出申請，外役監也核准他於8月13日下午2時放假外出，並規定其15日必須返監，但卻逾假未歸。

典獄長表示，外役監發現後立即聯繫家屬了解情況，同時也通報警方協尋，並函請地檢署偵報，亦多次連絡家屬，請家屬規勸其返監執行，惟家屬表示不知其下落，外役監一切依照規定進行。對於此次殺警案發生，外役監表示，未來會加強考核，另外也對此案深表遺憾，也對家屬致上最深的哀悼之意。