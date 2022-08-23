林信吾「兩度放假」失聯1週卻殺警　網怒轟法務部：查不到通緝資料

▲林信吾逃獄，還殺害2名員警，今晨在新竹落網。（圖／記者黃彥傑攝）



網搜小組／劉維榛報導

46歲兇嫌林信吾殺害員警曹瑞傑、凃明誠，從高雄搭客運逃亡，終於在今（23）日清晨落網。事實上，林信吾於13日獲得外役監准許後返家探親，怎料15日卻沒返監，一週後還鬧出殺警案。對此，一票網友痛罵，不僅完全沒有逃獄新聞，就連網站也沒有通緝資料，「如果有公布，兩位警察就不會枉死了！」

台南市警局局長方仰寧指出，發當時2名殉職員警是在執行巡邏勤務，兇嫌林信吾正在無所事事閒晃，員警才會上前盤查。不過方仰寧透露，林信吾落網後竟然供稱，是員警先朝他眼睛噴灑辣椒水，他才會持刀亂砍導致員警殉職。

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據了解，林信吾有強盜前科，他與前妻生了3名小孩，離婚後小孩交由前妻撫育，後來又與新女友在2020年生下1名女兒。3年前，他偷竊機車後，持空氣槍到超商搶奪現金遭判刑7年10月，刑期到2028年，原在台南市的明德外役監服刑，但約一週前脫逃。

所謂的外役監是指受刑人享有部分開放、部分自由，是一種較為開放、戒護程度較低的監獄類型，外部沒有高聳的牆，也不會將受刑人整日限制在室內活動，他們可以外出工作或回家探親，還有穩定收入。

▲林信吾逃亡17個小時畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）



如今葬送2條寶貴性命，PTT鄉民氣得揪出2點怒轟，首先是「最近完全沒有明德外役監逃犯的新聞啊」，原PO火冒三丈直呼，「他已經從明德外役監跑了一週，為什麼都沒有發布重大通緝？也沒有將消息讓媒體公布嫌犯長相特徵，讓民眾可以注意？莫非完全沒發布通緝？」

接著，原PO也上網查詢法務部「外逃通緝犯查詢系統」，怎料一查完全沒有林信吾的的通氣資訊，「到底在搞什麼？怕丟臉然後又要壓案嗎？法務部是不是該出來說明一下，如果你們有公布，兩位警察說不定就不會枉死了耶！如果真的是法務部出的大包，建議兩位警察的家屬除了撫卹以外，另外申請國賠！」

▲網站查無林信吾逃獄資訊。（圖／翻攝法務部調查局網站）



底下網友也怒炸，「爛很久了，毫無作為」、「為了遮醜，連公布都不公布，太扯了吧」、「更值得思考的是，只要想抓三天內就能抓到，卻放一堆越獄犯，通緝犯在外，沒想認真抓」、「法務部隱瞞，害死警察」、「外役監就管很鬆呀，只是不知道會人跑掉，都不知道那麼鬆」、「逃獄出來殺警察，有點扯」、「台灣人民什麼都不知道，有夠可悲」。

▲網友譴責。（圖／翻攝PTT）



目前最新消息，明德外役監典獄長稍早出面說明，表示林信吾因犯下強盜案件而入監服刑，並於2021年12月21日進入明德外役監，根據外役監受刑人返家探視辦法，林信吾的刑期可每三個月申請返家探視，而他3月間也曾返家過，當時一切正常，並準時返監，而此次他再度提出申請，外役監也核准他於8月13日下午2時放假外出，並規定其15日必須返監，但卻逾假未歸。

典獄長表示，外役監發現後立即聯繫家屬了解情況，同時也通報警方協尋，並函請地檢署偵報，亦多次連絡家屬，請家屬規勸其返監執行，惟家屬表示不知其下落，外役監一切依照規定進行。對於此次殺警案發生，外役監表示，未來會加強考核，另外也對此案深表遺憾，也對家屬致上最深的哀悼之意。