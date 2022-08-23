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平台查無此人！逾期未歸不算逃獄？　高虹安：制度漏洞枉死2名員警

▲▼立委高虹安出席公聽會前堵訪 參選新竹市長相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對明德外役監獄表示，台南殺警案凶嫌林信吾申請本月13日返家探親，依照規定2天後須返監報到卻「逾期未歸」，並非自明德外役監「逃獄」。民眾黨新竹市長參選人高虹安23日質疑，外役監逾期未歸一星期還不算逃獄？林信吾應執行7年10個月有期徒刑，卻因外役監未歸不算逃獄的漏洞而未公開，枉死2名員警。

台南殺警兇嫌23日凌晨在新竹落網，高虹安表示，對於新竹市警察局和台南市警察局配合無間，展現科技執法的高效率表達敬意與肯定；然而有網友質疑，林信吾原在明德外役監服刑，上周逃獄後為何無法從法務部的通緝犯查詢平台查詢此人？獄方則回應，林信吾申請本月13日返家探親，依照規定2天後須返監報到卻逾期未歸，並非自明德外役監逃獄。

對此，高虹安痛批，林信吾外役監逾期未歸一星期還不算逃獄嗎？外役監制度本意是給輕微犯罪者機會，為何犯強盜罪遭判刑的林信吾卻可以適用？過去10年來，外役監共有39人成功逃出，顯然外役監及相關查緝制度都有問題。

高虹安指出，按照法務部矚目型案件定義，重大犯罪者潛逃可將照片等相關資料公開，林信吾依2個竊盜罪、2個強盜罪判刑7年10個月有期徒刑，卻因外役監未歸不算逃獄的漏洞而未公開，「這個本可避免的悲劇，卻因制度漏洞而枉死兩名員警。」

高虹安強調，嚴正要求法務部重新檢視外役監制度，重大犯罪者進入外役監的門檻應拔高，外役監逾期未歸可視為逃獄，整頓外役監逃獄漏洞，給被害家屬一個交代。

明德外役監典獄長稍早出面說明，林信吾因犯下強盜案件而入監服刑，並於2021年12月21日進入明德外役監，根據外役監受刑人返家探視辦法，林信吾的刑期可每三個月申請返家探視，他3月間曾返家過，當時一切正常，並準時返監，而此次他再度提出申請，外役監也核准他於8月13日下午2時放假外出，並規定其15日必須返監，但卻逾假未歸。

典獄長表示，外役監發現後立即聯繫家屬了解情況，同時也通報警方協尋，並函請地檢署偵報，亦多次連絡家屬，請家屬規勸其返監執行，惟家屬表示不知其下落，外役監一切依照規定進行。對於此次殺警案發生，外役監表示，未來會加強考核，另外也對此案深表遺憾，也對家屬致上最深的哀悼之意。

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